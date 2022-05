El Programa Inglés Abre Puertas de la División de Educación General del Ministerio de Educación felicita a los y las estudiantes que participaron de la segunda versión del desafío de microcuentos en inglés: “Spill the Ink” y en especial, a los autores de los 16 microcuentos seleccionados para esta publicación.

Aysén.- En esta segunda edición tres microcuentos son de la Región de Aysén. Sus autores son Salomé Ignasia Vidal Contreras (16 años) con el cuento “Finding self love” y Adán Enrique Negrete Miranda (17 años) con el cuento “Apolo”; ambos alumnos del Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes de Puerto Aysén y Víctor Alfredo Vera Neún (16 años) con el cuento “The boy who knew the answer”, alumno del Liceo de Melinka, comuna de Guaitecas. Los microcuentos seleccionados son acompañados con ilustraciones profesionales alusivas a cada relato y prontamente estarán disponibles las ediciones impresas y la merecida ceremonia de reconocimiento a los 16 estudiantes seleccionados.

El objetivo de este desafío es promover el desarrollo del pensamiento crítico e innovador a través de la escritura creativa, en la que estudiantes redactan sobre sus intereses y ponen en práctica lo aprendido en su trayectoria escolar para expresar ideas y conectar con sus emociones en el idioma inglés; objetivos de aprendizaje relevados en el Currículum Nacional.

La Seremi de Educación de Aysén Isabel Garrido Casassa destacó a los tres estudiantes autores de los microcuentos seleccionados.

”Queremos felicitar a Adán, Víctor y Salomé, tres talentosos estudiantes ayseninos cuyos microcuentos en inglés fueron escogidos entre los mejores a nivel nacional del concurso impulsado por el Programa Inglés Abre Puertas PIAP de nuestro ministerio. Sus relatos están bellamente escritos, y dan cuenta con mucha sensibilidad lo que están sintiendo nuestros niños, niñas y jóvenes con la pandemia, el encierro, el reencuentro con sus compañeros y compañeras. Son un ejemplo de que tenemos tanto por aportar desde nuestra región al desarrollo de las culturas. Los invitamos a celebrar la creatividad y reflexionar sobre el impacto de las tecnologías en nuestras vidas a través de esta selección de microcuentos ganadores”.