Puerto Aysén.- Preocupación ha causado en la comunidad educativa del liceo Raúl Broussain Campino de Puerto Aysén, los hechos denunciados por los padres de una estudiante de séptimo básico del establecimiento, quien habría sido víctima de agresiones y hechos de connotación sexual al interior del recinto educativo.

El caso en estos momentos está siendo investigado por el área especializada en delitos sexuales de la PDI junto al Ministerio Publico. Ahora, quisimos saber que antecedentes maneja el Centro de Estudiantes del liceo sobre esta situación, al respecto su presidenta, Krishna Molina, señaló.

“Primero, nosotros no teníamos conocimiento de esto, porque este tipo de situaciones no se pueden divulgar, así como así, para proteger la integridad de estas dos niñas, porque son menores de 12 años. La situación ocurrió un día martes, se subieron los audios y la idea que tenían los encargados de convivencia escolar era informarnos el día miércoles, pero paso (lo que ya se conoce públicamente)”.

Respecto a una reunión sostenida entre el Centro de Estudiantes y directivos del liceo, Krishna Molina, indicó. “Se tuvo una reunión con el director, encargados de convivencia escolar, orientador, jefe UTP y la verdad, queremos que todo esto se aclare y lo dejamos en manos de los tribunales de justicia, que ellos digan que paso en verdad, el liceo ha entregado todas las pruebas”.

En cuanto a las acciones preventivas que toma el colegio, la presencia permanente de asistentes de la educación, posible instalación de cámaras de seguridad, la presidente del Centro de Estudiantes del liceo Raúl Broussain Campino, agregaba. “En los recreos si hay inspectoras, hay gente que está vigilando, pero al ser tantos alumnos creo que no se llega todos y también es una carga para ellos el estar viendo a cada uno, cada situación, entonces, se comprende. Desde ahora en adelante se va a conversar más y se van a activar protocolos más detalladamente, para abordar estas situaciones. Por lo mismo, como centro de estudiantes, vamos a plantear la idea de cámaras de seguridad”.

Krishna Molina, concluyó señalando que esperan que pronto se aclaren las denuncias que involucran al liceo. “Lo que esperamos nosotros es que se aclare rápidamente, porque, esto nos afecta directamente como estudiantes y esperamos que los tribunales de justicia puedan aclarar todo esto”, puntualizó la dirigenta estudiantil.