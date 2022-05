El CyberDay es un evento de descuentos en línea, donde las principales marcas a nivel mundial ofrecen increíbles descuentos. Este tipo de propuestas suelen ser muy beneficiosas tanto para los clientes como para las empresas.

Aunque originalmente el CyberDay solían ser tres días con grandes ofertas y descuentos, hoy por hoy algunas empresas optan por mantenerlo por lo menos durante una semana completa.

Fuente: Unsplash

¿Qué es el CyberDay?

Como su propio nombre lo indica, el CyberDay es un evento cibernético que engloba a las marcas más importantes de comercio electrónico, brindando una oportunidad única a los clientes de realizar compras aprovechando promociones increíbles para comprar en línea.

En Chile este importante evento comercial tiene una duración de tres días -este año es del 31 de mayo al 2 de junio- y es organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Qué productos hay en descuento durante el CyberDay

Durante el CiberDay puedes encontrar grandes descuentos y promociones en distintos tipos de productos, desde artefactos electrónicos, dispositivos tecnológicos y electrodomésticos, hasta elementos del hogar, prendas de vestir, juguetes y más.

Asimismo, con el paso de los años y edición a edición la variedad de productos en oferta ha incrementado dependiendo de las tendencias del día a día. Actualmente, se pueden encontrar hasta accesorios relacionados con el mundo gamer, como consolas y videojuegos.

También puedes encontrar buenos descuentos relacionados con el universo deportivo, como zapatillas, camisetas, pantalones, camperas, así como todo el equipamiento necesario para aprovechar al máximo tus rutinas de ejercicio.

Y, por supuesto, tampoco faltan las promociones de muebles, camas, mesas, sillas, televisores, elementos de decoración, entre otros, para consentir y renovar nuestro hogar. Además, cámaras fotográficas, neumáticos para autos, bicicletas, entre otros artículos, se pueden adquirir a buenos precios durante el CiberDay.

Fuente: Unsplash

¿Es seguro comprar durante el CyberDay?

En la época de lo virtual y online, las compras en las páginas de Internet no quedaron relegadas de sufrir estafas, ya sea a menor o mayor escala.

Todo ello ha llevado a que muchas personas entren en un alto grado de desconfianza con las compras a través de páginas web y duden qué tan seguras pueden llegar a ser las mismas.

No obstante, el Cyberday está al margen de estos acontecimientos y se prepara de la mejor manera para evitar inconvenientes que afecten tanto a clientes como a las empresas participantes del evento promocional.

En este sentido, los organizadores y las compañías que harán parte del CyberDay tienen algunos requerimientos para quienes quieran aprovechar de los descuentos. Lo primero es que cada posible comprador deberá crear un usuario en la web con sus datos personales, los cuales estarán protegidos.

Un tip es realizar esta acción antes del CyberDay para tener más tiempo de buscar lo que se desea, o bien para recibir notificaciones mediante correo electrónico de algunos productos o empresas que promocionan sus artículos.

Una vez llegado el gran día, el consejo es que evalúes cuidadosamente cada producto y busques diferentes alternativas en páginas oficiales y que estén vinculadas al CyberDay.

Una recomendación también es que no entres en desesperación y busques a detalle; luego de tener en cuenta varios aspectos como existencia de stock, formas de pago, tiempo de entrega y hasta el proceso de devolución -en caso de no recibir lo que desea o lo que eligió- haz tu compra.

Antes de dar el clic definitivo para el artículo que se busca adquirir, revisa que tus datos personales y la forma en la que deseas pagar esté indicada de forma correcta. La recomendación es no hacer transacciones en páginas que estén fuera de la web oficial del CyberDay o que no hagan parte de la campaña promocional.

Cuando realices la compra del producto, podrás hacer un seguimiento del mismo desde que la empresa que se encargó del despacho hasta que llegue a tus manos. Ahora sí, no hay excusas para no estrenar ese look o ese teléfono que tanto has soñado.

Fuente: Unsplash