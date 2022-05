Participantes agradecieron la instancia enriquecedora, didáctica, practica y llena de conocimientos aplicables al trabajo diario en el campo y en actividades educativas.

Puerto Aysen.- En dependencias de la Cámara de Comercio se realizó el Segundo Taller de Compostaje y Vermicompostaje, organizado por Empresas Bahamonde. Oportunidad en la que se convocó a la Agrupación de Mujeres Campesinas, Comité Hortofrutícola de Aysén, Agrupación “Las Maravillas”, escuela Despertar, Club de Adultos Mayores “Los Patagones de la Corvi”, Jardín Infantil Lobito Feroz, Conaf, junta de vecinos Manuel Rodríguez, escuela rural Valle Simpson y vecinos de Villa Frei.

Alejandro Bahamonde, propietario de la empresa organizadora de esta actividad, puso en valor poder acercar a la comunidad local y regional las acciones que se están desarrollando en el territorio, donde se espera llegar a desarrollar al menos cinco cursos con estas mismas características, tendientes a dar otro uso a los residuos orgánicos.

“Este es el segundo curso de compostaje que estamos desarrollando como empresa, esperamos de aquí a fin de año realizar unas cinco capacitaciones de este tipo, para que la comunidad sepa que a través de sus residuos organismos, que muchas veces van al camión de la basura, lo pueden reutilizar y generar un abono para sus plantas, para su invernadero, la idea es que tenga una mejor utilización. Así es que, satisfecho y contento, porque la gran mayoría de las personas se fueron contentas con el curso, solicitando más lombrices, más humus, por lo tanto, cada día más felices con lo que estamos haciendo en beneficio de la comunidad”.

La presidenta del Comité Hortofrutícola de Puerto Aysén, Mirta Vargas, quiso agradecer la instancia propiciada por la empresa local. “Agradecer mucho a don Alejandro, a las Empresas Bahamonde, por lo que está haciendo, porque en realidad nosotras ya llevamos un tiempo trabajando con esto, pero hoy aprendimos nuevas técnicas, nos capacitamos y nos especializamos más, entonces, ya sabemos cómo hacer un humus de mejor calidad para nuestras plantas. Ya que, esa es nuestra idea, de vender todos los productos orgánicos y productos de buena calidad. Así es que, agradecer a don Alejandro por esto que está haciendo, por habernos invitado y nos dice que va a seguir haciendo esto durante el año, lo ideal es que más personas tengan la disposición para venir cuando las inviten, porque realmente se aprende mucho”.

Desde la escuela rural de Valle Simpson, participó el profesor Aldo Antrillao, quien resaltó la posibilidad de ser parte del taller de compostaje y vermicompostaje.

“Realmente lo encontramos súper interesante, me pareció y a todos los participantes muy bien, porque están dando una gran lección, ya que, están haciendo un trabajo de mejorar nuestro entorno, contribuir a este gran tema que es el cambio climático, haciendo un buen uso de los residuos. Esperemos que este mensaje llegue a la comunidad y especialmente porque aquí veo adultos mayores, profesores, comunidad en general y que puedan realizar un buen trabajo, llevando los residuos a lo que corresponde y aprovechándolos, en definitiva, porque no todo es basura”.

Como una “excelente” instancia de capacitación, calificó la jornada, Katherine Riveros, profesora de la escuela Despertar. “Excelente, muy linda instancia para aprender en este caso acerca del compostaje y vermicompostaje, también es una instancia linda llena de energía, de personas con mucha sabiduría en términos de aprendizaje académico y personas que tienen ya estos trabajos avanzados en sus casas. Una súper buena instancia para replicar en nuestra escuela, además que, don Alejandro tiene muy buena recepción y apertura a cualquier proyecto que nosotros podamos desempeñar, mostrando siempre muy buena voluntad a colaborarnos”.

Desde el sector de Villa Frei llegó hasta Puerto Aysén, Alfredo Alvarado, quien se mostró muy entusiasmado en replicar lo aprendido en el taller. “Es algo bueno, bonito, nuevo, porque uno de repente bota algunos productos que los puede reutilizar, para no contaminar. Entretenido el curso, se ve difícil, pero es algo fácil, hay que cuidar como un animal o una mascota más a las lombrices, uno cree que no se puede, pero se puede. Es fácil reutilizar las cosas y estos cursos se valoran mucho, porque la gente bota muchas cosas y no sabe que lo puede hacer humus, que para las plantas es bueno”.

La actividad concluyó con la certificación a cada uno de los y las participantes del taller, instancia que contó con la presencia de la Senadora Ximena Ordenes Neira.