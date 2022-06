Durante el mes de diciembre de 2021 un incendio arrasó con el modesto inmueble de esta familia, que hoy los tiene arrendando y a la espera de que las autoridades que aparecieron “para la foto”, cumplan su compromiso.

Puerto Aysen.- En el mes de diciembre del año pasado, se registró una emergencia en el sector Ribera Sur, incendio que destruyó por completo el modesto inmueble en el que vivía “Carlitos”, un conocido joven de Puerto Aysén, que se quedó con lo puesto, perdiendo todo lo que tenían junto a su madre.

En esa oportunidad hubo muchas autoridades de gobierno, autoridades provinciales y regionales que comprometieron apoyo “concreto” en beneficio de esta familia, pero lamentablemente el sitio donde se debería construir la casa aun no hay nada.

Solo la comunidad, vecinos y conocidos de “Carlitos” le aportaron algunos artículos para el hogar y productos de primera necesidad. Hoy la señora Mireya Mariman, madre de este joven, dijo que por estos días le habrían comprometido el pago de un arriendo, “me dijeron que Serviu me iba a pagar una casita de arriendo por aquí por la Ribera Sur. Dijeron que me iban a ayudar y estoy esperando eso, mas encima ahora estamos sin leñita”.

Una de las vecinas que ha estado siempre cercana apoyando a “Carlitos” y la señora Mireya es Liliana, quien realizó muchos trámites, conversó con autoridades, en búsqueda de soluciones para esta familia que espera una respuesta en torno a su casa.

“Yo he estado siempre con la Mireya, apoyándola en todo esto y he vivido todo este proceso de cuando le hicieron su vivienda de emergencia y todo lo que se prometió en ayudarla. Cuando se quemó la casa, cuando fue el incendio en diciembre, fui personalmente a Serviu para preguntar en que paso iba lo de su vivienda social que se comprometió cuando hicimos toda la campaña en ayuda a esta familia. El señor Diego Silva, vino él personalmente, vinieron todas las autoridades acá a hacer yo creo que un show no más, porque al final, cuando fui a preguntar a Serviu no había ningún proyecto, porque supuestamente iba a ser una asignación directa”.

Liliana, se mostró molesta que las autoridades finalmente hayan hecho de esto “una burla” para Carlitos y su mamá.

“yo le dije al caballero, como se comprometen a hacer algo y al final son puras mentiras, me dijo que tal vez él (ex seremi de vivienda), lo hizo sin preguntar a las otras personas, porque hay que hacer un proyecto, que igual es largo y uno eso lo entiende. Pero para mí todo esto que ha pasado la Mireya y Carlitos, ha sido una burla, porque en estos momentos no hay ningún proyecto, en diciembre dijo el caballero que trabaja ahí que recién tenían que buscar a la asistente social que haga todo ese proceso que es súper largo, pero supuestamente eso estaba todo listo, pero no es así”.

La señora Mireya y Carlitos cuenta con su terreno, donde se espera que más pronto que tarde se levante la vivienda que las autoridades comprometieron.