Asesoría, transferencia cultural y pertinencia territorial son parte de los ejes de acción de esta nueva dependencia.

Puerto Aysén.- Con una alta participación de vecinos y vecinas se desarrolló en dependencias del Polideportivo 21 de abril el lanzamiento de la Oficina Municipal del Campesino. Instancia que marca el primer año de la gestión de Julio Uribe Alvarado al mando de los destinos de la comuna porteña. En la oportunidad, la profesional encargada de la nueva Unidad, Nadia Bravo, entregó a la comunidad los antecedentes que respaldan esta iniciativa y abordó el nuevo trato que tendrá la casa edilicia de Aysén con el campesinado en todas las localidades. La valoración ante esta determinación alcaldicia fue respaldada transversalmente.

Al respecto, la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, indicó estar contenta por la invitación formulada por el alcalde y su concejo a esta inauguración. Enfatizando en el escenario al que se deben enfrentar las autoridades en la toma de decisiones, valoró positivamente esta acción municipal, explicando que “El hecho de que hoy el municipio cuente con una Oficina del Campesino y Campesina, sin duda lo que hace es acercar por una parte el trabajo de los mismos profesionales a la comunidad, pero por otra también, va fortaleciendo un sector que muchas veces está un poco más deprimido”, haciendo hincapié en el desarrollo que esto representa no tan sólo para la comuna de Aysén sino que para la Región.

En tanto, el alcalde Julio Uribe Alvarado, abordó el componente técnico que tendrá esta nueva prestación municipal, ya que si bien hace falta ayuda para quienes cultivan la tierra a grande escala, también existe un grupo que busca emprender con primeras plantaciones y es ahí donde existirá de igual manera énfasis de colaboración, “esta es una señal de lo que podemos hacer para ir en ayuda de nuestros vecinos. Así es que, lo más importante decía yo es la salud, si nosotros cultivamos nuestros propios alimentos vamos a estar mejorando la calidad de vida, mejorando nuestro consumo alimenticio, es algo que realmente nos llena de orgullo el poder estar ayudando a nuestros vecinos en esta iniciativa”.

En la oportunidad, participaron diversos actores de la sociedad civil, entre representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, Gobierno y sus programas de acción agraria, organizaciones sociales abocadas al mundo campesino y consejeros regionales de las distintas provincias que componen la Región. En este sentido, la representante por la provincia de Coyhaique, consejera Paula Acuña Ojeda, destacó el trabajo impulsado por el alcalde Uribe, ya que a su juicio “contribuirá con la soberanía alimentaria, en donde también las personas puedan crear un ecosistema mucho más sustentable, obtenido muchas más herramientas para un buen vivir”.

Mientras que, su homologo en la Provincia de Aysén, Marco Gillibrand Marín, felicitó al alcalde Julio Uribe por la apertura de esta nueva Oficina comentando que “la exposición hoy fue muy interesante por el trabajo que están haciendo también con cada uno de los campesinos en nuestra comuna. Maravilloso ver todo lo presentado, así es que felicitar a todo el quipo humano municipal que está trabajando en la Oficina del Campesino”, añadiendo que desde su posición como Consejero Regional estará dispuesto en ir en ayuda de todas aquellas materias que esta nueva unidad pueda presentar ante el órgano de deliberación regional.

Finalmente, Jessi Rebolledo, representante del Comité de Vigilancia del sector El Turbio Picaflor de Villa Mañihuales, agradeció lo obrado por el alcalde Uribe “que haya escuchado las palabras de la gente del sector campesino. Yo necesitaba una persona que me apoye y así la señora Nadia Bravo, contratada o no por el municipio siempre estuvo dispuesta a apoyarnos, como así al resto de los vecinos que se enteraban de que ella iba a mi casa y a la vez le pedían de su experiencia. Eso es lo que uno rescata, entonces estoy feliz que le hayan dado la posibilidad de trabajar a ella porque hay mucho adulto mayor que le gusta la tierra y muchas veces no les crecen las cosas y es por inexperiencia, espero que nos vaya bien por la producción de la Región”, sentenció la dirigenta histórica de la localidad aysenina.