Alcalde de la comuna de Cisnes destacó la importancia de la participación de todos los territorios, valorando el trabajo logrado con el Servel a nivel regional

Hace pocos días, se conocieron los inconvenientes que impedirían el funcionamiento de una mesa receptora de sufragios en Puerto Gala, para el próximo 4 de septiembre, cuando se desarrolle plebiscito de salida, lo que obedece principalmente a temas logísticos y donde la decisión fue tomada a nivel central.

El Alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo Lepio, junto con reconocer el buen trabajo desarrollado con la Dirección Regional del Servel, enfatizó que siempre se ha trabajado por incluir a todas las localidades, sobre todos en temas tan relevantes como lo que ocurrirá en septiembre.

“Y hace algunos días atrás, teníamos el decreto en el cual se mencionaba que Puerto Gala iba a estar presente en el proceso eleccionario del 4 de septiembre en el plebiscito de salida. Hace muy pocos días nos informan que el Comité Nacional del Servel, tomó la decisión de no incorporar en este proceso eleccionario a esta mesa, toda vez que, se requería habilitar cosas logísticas importantes para que el proceso se llevara a cabo y los tiempos en que se ha decretado el proceso de implementación, entiendo y así lo han explicado, ha sido demasiado acotado, como para poder llevar esto de la mejor manera posible”.

La autoridad de la comuna de Cisnes, manifestó también que los sistemas electrónicos, de transmisión de datos y la presencia de funcionarios públicos, son parte de la logística que debía implementarse para que la mesa receptora de sufragios de Gala, hubiera funcionado correctamente el día 4 septiembre.

“Se tenía que instalar un sistema satelital de transmisión de datos de una empresa que demoraba más de un mes, además, el Registro Civil no tenía funcionarios para poder enviar a la localidad para validar ciertas cosas y obviamente la logística del Ejercito, de las Fuerzas Armadas, para poder hacerse cargo del resguardo se hacía complicado, esas son las explicaciones que no han dado. No ha sido una decisión que se ha tomado en la región, porque en la zona a través de su dirección ha hecho un informe favorable para que esta mesa funcione, sino que, esto se ha tomado a nivel central, a nivel del comité del Servicio Electoral que es una entidad autónoma. Obviamente nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias apelando a que se considere Puerto Gala como mesa para este plebiscito y esperamos tener buenos resultados”, puntualizó el Alcalde Roncagliolo.