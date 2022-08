Un trabajo que se encuentra formulando la actual administración con miras a potenciar la Comuna con los vecinos y vecinas.

Aysén.- “Capital Social” fue el tópico abordado por más de un centenar de dirigentes de diversas agrupaciones territoriales y funcionales de la comuna de Aysén con motivo de la capacitación que efectuó la Ilustre Municipalidad de Aysén al alero del Día del Dirigente Social. Desde el Club de Rodeo y con la colaboración activa del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile los líderes comunitarios en compañía del alcalde Julio Uribe Alvarado, conocieron los postulados que presenta el paradigma de colaboración activa entre integrantes de una sociedad, los cuales por medio de sentimientos afectivos realizan cambios en favor del conjunto que los rodea.

El encuentro estuvo a cargo del académico de la UChile, Mg. Carlos Vignolo Friz, quien ya ha efectuado instancias de interacción similares para funcionarios municipales y del Servicio de Salud de Aysén. La convocatoria fue efectuada desde la Unidad de Organizaciones Sociales de la casa edilicia y logró contar no tan sólo con una alta adhesión pese a las condiciones climáticas que se presentaron en aquel momento y que son características de Puerto Aysén, sino que, con una valoración positiva por los elementos que expone este modelo en favor de impulsar un cambio transformador.

Al respecto, el alcalde de Aysén, Julio Uribe Alvarado, destacó que “Estas son instancias necesarias, cuando yo asumí el municipio dije que teníamos que integrar a nuestros vecinos y vecinas, hoy vemos que esto es parte transversal de lo que hemos realizado. Aquí se invita a trabajar con todos porque uno siempre quiere que a la Comuna le vaya mejor y tenemos que valorar a quienes nos ayudan a generar los proyectos que cambian la vida de las personas y esos son nuestros dirigentes sociales a los cuales agradezco por la confianza y el apoyo que aquí han expresado”.

A renglón seguido, la primera autoridad comunal enfatizó en la necesidad expresada de los dirigentes por generar capacitaciones, situación que fue abordada desde el municipio y que hoy permite dar el puntapié inicial a un nuevo trato con las organizaciones comunales. “Yo quiero que Aysén continúe evolucionando, que pueda ser referente en el país y no estamos lejos de ello, sólo falta que nos hagamos conscientes de que el esfuerzo de múltiples personas nos permitirá tener un Aysén mejor para todos y todas”.

Sobre el desarrollo de la instancia, el profesor Vignolo expresó su grata impresión tras la convocatoria indicando que “más que participación es una apropiación del espacio. Muy buena participación en el sentido por ejemplo de soñar en grande, así es que, muy entusiasmado. Llevo mucho tiempo trabajando con mucha gente muy distinta pero vi aquí un potencial enorme de innovación, de liderazgo, de construcción de capital social para la comuna.” Con ello, el académico añadió que la Universidad de Chile continuará ofreciendo esta oferta programática en la medida que exista el interés desde el territorio por impulsar una línea de trabajo que para él requerida por el “país entero”.

Una de las asistentes, la dirigenta vecinal e integrante de una agrupación de personas mayores de Aysén, Pola Bustamante, comentó su satisfacción con este tipo de encuentros “en primer lugar, me voy súper contenta porque no me imaginé nunca una actividad tan linda, tan hermosa, de tanto contenido. Así es que, espero que todos los que estuvimos hayan recepcionado esto de muy buena forma sobre los contenidos entregados, realmente voy feliz, en paz y con mucha esperanza”.

Por su parte, la también reconocida dirigenta, Ximena Ruíz, presidenta de la Organización Social y Cultural Solidaria de Aysén, manifestó su gratitud ante la instancia convocada por la casa edilicia, ya que a su juicio “fue un Taller bastante proactivo”, agregando que esta actividad permitió también conocer a otros representantes del mundo social, dado el amplio espectro de organizaciones presentes, esperando con ello que se pueda volver a generar una instancia de similares características en favor del capital social de la comuna.

Finalmente, Rita Aguilar, encargada de la Unidad de Organizaciones comunitarias del municipio de Aysén expresó su gratitud por la disposición demostrada en Taller, explicando que para efectuar la actividad se materializó un amplio despliegue territorial porque el objetivo fue desde un inicio llegar a la mayor cantidad de dirigentes sociales, “faltaron algunas porque este fue el primer pie para otros Talleres y etapas que vendrán, porque creemos firmemente junto a nuestro alcalde Julio Uribe en la importancia que tiene cada uno de nuestros dirigentes en la visión de Comuna que queremos desarrollar y por ello mismo, es que queremos trabajar con todos directamente en cuanto a fortalecimiento y capacitaciones”, sentenció la representante municipal.