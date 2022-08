Mas de una semana cumplen en toma de terreno fiscal, los comités de vivienda de Puerto Aysén que decidieron instalarse en el lugar destinado a la zona franca. Aquí ya han efectuado divisiones y construcciones, porque mantienen que este es un espacio que estaría apto para levantar viviendas sociales.

Aysén.- Es así que, ya desde la ruta entre Aysén – Chacabuco, se pueden visualizar los límites y las obras iniciales de los distintos comités que mantienen la petición al Gobierno de otorgarles una respuesta concreta y con documentos firmados, que los lleven a dejar años de arriendo y avanzar hacia la casa propia.

“Nosotros seguimos organizados entre todos los comités, hay gente que ya está haciendo, entre comillas, sus casitas, para pernoctar y dejar de pagar arriendo. También dejar claro a la comunidad que, nosotros en ningún minuto vamos a permitir que la gente salga a las calles a provocar disturbios, porque ese no es nuestro planteamiento. Esto siempre ha sido una manifestación pacifica, para llegar a un acuerdo con las autoridades, donde se nos entregue una solución pronta a la petición de la gente”, señaló Cristian Mardones, uno de los voceros de los comités en toma.

Mardones, añadió que, “nosotros creemos que el terreno está apto para construir, de lo contrario, no habría sido entregado para construcción de la zona franca. Nosotros estamos dispuestos a todo tipo de conversación con el gobierno y si el gobierno nos trae buenas propuestas, donde diga que a la gente les va a entregar terreno con subsidio al día, nosotros estamos dispuestos a salir de ese terreno, pero siempre y cuando el gobierno nos traiga propuestas claras y concretas. Nosotros en ningún momento hemos dicho que queremos si o si ese terreno, nosotros vamos a mantenernos en ese lugar hasta el gobierno nos traiga una respuesta clara y concreta, donde haya terrenos aptos para construir y para todos los comités”.

Las expectativas para una nueva reunión fijada para este jueves 01 de septiembre, son bastante amplias, “ojalá nos traigan algo claro, ojalá a corto plazo y nos gustaría que esa reunión no sea a puertas cerradas”, recalcó el dirigente.

Cristian Mardones, insistió en que están dispuestos al dialogo, que la gente está pendiente a los avances que expongas las autoridades en la reunión de este jueves, pero que no se moverán del terreno tomado si no existe un documento, sumado a las acciones a corto y mediano plazo que los respalden.