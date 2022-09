Un hito histórico para el Sistema de Salud Pública chileno se comienza a gestar a partir de hoy jueves 01 de septiembre, con la puesta en marcha del “Co Pago Cero” para los usuarios, extendido a los tramos C y D del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Aysén.- Esto significa que todas las atenciones de la Red Pública de Salud en Chile serán gratuitas, sin importar el tramo, beneficiando alrededor de 5 millones de personas en Chile y 30 mil personas en Aysén. Es decir, las personas de los tramos C y D tendrán gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público, sumándose así a la gratuidad que ya tienen las personas de los tramos A y B.

Esta noticia fue relevada por el Delegado Presidencial de Aysén, Jorge Salfate Aguayo (Enfermero de Profesión con más de 15 años de experiencia previa en el sistema de salud pública) en un conversatorio realizado en el Hospital de Puerto Aysén. “Con esta extraordinaria noticia se consagra la gratuidad en la Red Pública de Salud, pensando en una salud universal, equitativa y con acceso en oportunidades para todos. Como Gobierno nos sentimos muy orgullosos, porque el sistema de salud se hace cargo de estas problemáticas y no mide el bolsillo, sino efectivamente la condición de salud de las personas”, recalcó.

Lucía Arias, Jefa del Departamento de Participación Social y Trato al Usuario de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, indicó que “estamos realizando un trabajo colaborativo que es inédito, el cual necesitamos proyectarlo a todos los rincones de Chile. El fin del copago es un clamor de la comunidad usuaria y funcionaria, por lo que estamos muy orgullosos de verlo hecho realidad”, agregó.

Jorge Pérez, Jefe del Centro de Gestión Regional de FONASA, valoró el anuncio, dando el ejemplo de un paciente del tramo D con esclerosis múltiple (enfermedad en la que el sistema inmunológico degrada la cubierta protectora de los nervios) el cual debía gastar alrededor de tres millones de pesos para su tratamiento médico. “A partir del primero de septiembre ese copago no va a existir, es más, si los usuarios tienen deudas pendientes por gastos de salud en el sistema público, generadas antes del 31 de agosto de 2022, pueden solicitar la condonación de las mismas en los canales digitales u oficinas de FONASA”, explicó.

En el conversatorio “Copago Cero” realizado en el Hospital de Puerto Aysén estuvieron además presentes el Director del Servicio de Salud de Aysén, Gabriel Burgos, el Subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud, Hernán Barrientos, el Director del Hospital de Puerto Aysén, Claudio Arriagada, los dirigentes de FENATS y usuarios de la Red del Sistema Público y FONASA.