La madre de este joven cree que la justicia y las policías nunca realizaron su trabajo, esperanzada en que algún día aparezcan nuevos antecedentes que permitan reabrir la causa.

Puerto Aysén.- Se recuerdan 22 años de la muerte de Roberto Lagos Flores, uno de 12 jóvenes que fallecieron en extrañas circunstancias en Puerto Aysén, a fines de los 90 y principios del 2000. Muchos de ellos y tras meses de estar desaparecidos, fueron encontrados sin vida, en las aguas del rio Aysén y la justicia llegó a la determinación que la mayoría de ellos, se habrían suicidado.

Las dudas siempre se han mantenido, las familias jamás se han cansado de exigir que todo se aclare y el dolor en esta fecha aflora como el primer día, así lo evidenció nuestro equipo de prensa, que pudo conversar con la madre de Roberto, Rosa Flores, quien, a pesar del tiempo transcurrido, guarda entre lágrimas, el más bello recuerdo de su único hijo.

“Este año no pudimos hacer nada, pero está en mi corazón y nunca me voy a olvidar de él. Los recuerdos de él están siempre, desde que era un niño, me quedo con la tranquilidad de que hice todo lo que estuvo a mi alcance, como mamá, como agrupación, luchamos, salimos a las calles, pero como todos sabemos, la justicia aquí en Aysén nunca llega”.

Estas poco más de dos décadas exigiendo justicia, buscando apoyo, pidiendo a los testigos que hablen, que han sido muy agotadores aseguró Rosa Flores, pero no pierden aun la esperanza de que alguien que sepa lo que ocurrió se decida a hablar.

“Fue muy difícil desde que nosotros comenzamos con el caso Aysén, porque hay mucha gente que sabía cosas, pero estaba el miedo presente. Yo creo que la gente sigue teniendo miedo, aquí se ven cosas, pero nadie dice nada, todos quieren que PDI o Carabineros hagan su pega, pero últimamente yo he estado escuchando que Carabineros no hace su pega en casos que ha ocurrido acá en Puerto Aysén. Es difícil, pero igual hago un llamado a la gente, que, si saben algo después de tantos años a que hable, porque la esperanza no hay que perderla nunca”, indicó la madre de Roberto Lagos.