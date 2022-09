Han transcurrido más de 10 años del ataque protagonizado por un grupo de Carabineros, durante la jornada del día 17 de febrero de 2012, en el contexto del Movimiento Social de Aysén, cuando a menos de dos metros habrían disparado escopetas en contra del mecánico, Teófilo Haro, quien en ese momento se disponía a cruzar el puente Ibáñez en dirección a su domicilio.

Aysén.- Durante los próximos días esta causa será vista en la Corte Suprema, ultima instancia para resolver lo que sucederá en esta larga investigación que tendría como principal responsable de los hechos, al ex teniente coronel de Carabineros, Víctor Follert, quien, a juicio de Cristian Cruz, abogado de la víctima, ha estado en todo momento siendo protegido por la institución policial.

“Habiendo transcurrido más de diez años desde que don Teófilo Haro fue agredido por Carabineros, quien le disparó en dos oportunidades escopetas, dejándolo parcialmente ciego y sin perjuicio del resto de las lesiones, la Corte Suprema conocerá esta causa, para determinar o señalar la última palabra en este juicio tan complejo. Donde los involucrados y el principal inculpado han tenido un nivel de protección institucional, por parte de Carabineros, lo cual, ha obstruido, impedido, el debido avance en verdad y justicia”.

A pesar de los hechos antes descritos, el abogado Cristian Cruz, aseguró que, “quedó claramente establecida la responsabilidad del entonces teniente coronel de Carabineros, oficial de la institución don Víctor Follert, en estos hechos. Lamentamos que, habiendo transcurrido 10 años, todavía el Estado no pida disculpas, que la institución policial haya optado por mirar al lado y sin aprender la lección o en realidad porque no les importa, no solo no se contentaron de lesionar a tres personas de Puerto Aysén, entre ellos, a don Teófilo Haro, con disparos en la zona ocular, con la consecuencia del estallido ocular y pérdida de visión”.

Por último, el abogado de la víctima del Movimiento Social Aysén, recalcó que, “esperamos que la Corte Suprema condene como corresponde a penas de prisión efectiva a Víctor Follert, por cuanto la Corte Marcial lo condenó a 5 años sin cárcel efectiva. Obviamente que solo un Tribunal como la Corte Marcial pudo haber dictado un fallo tan injusto, como aquel en que se premia con la libertad, a un delincuente que disparó dos veces en contra de un ciudadano. La segunda vez cuando este estaba en el piso y que después no solo tras lesionarlo lo abandona, sino que no adopta ninguna medida para que otros puedan prestarle la debida atención y cuidado”.