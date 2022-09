Esperan hace muchos años la construcción de un puente y dejar atrás la balsa que funciona con limitaciones y escasa mantención

Aysen.- Varios son los años, distintos son los gobiernos y autoridades que han pasado y los vecinos del sector balsa Rio Blanco, siguen a la espera de poder contar con un puente que conecte a ambas riberas del rio. Esperanzados en que puedan avanzar en su anhelo, invitaron a distintas autoridades regionales, provinciales y locales, con el fin de conocer si existen novedades en torno a la iniciativa.

Lamentablemente fueron muy pocas las autoridades que llegaron a la cita, lo que solo aumentó el malestar de los pobladores. “Estamos aquí un grupo de vecinos por un tema que nos une, que es el puente, no estamos muy conformes con la reunión porque esperábamos que lleguen más autoridades, teníamos invitado al director regional de Vialidad, el cual no asistió, así es que, nos preocupa el tema. Lo que nosotros necesitamos en el sector es un puente, que se termine el tema de la balsa, porque esto nos restringe de muchas cosas”, señaló, Daniel Cortes presidente sector Balsa Rio Blanco.

El dirigente afirmó que han sido tantas las reuniones y compromisos, que han existido dirigentes que se cansaron de no tener resultados, aun cuando han tenido compromisos de autoridades del MOP. “El puente es un anhelo, es algo que se está peleando, aquí anteriormente a nosotros ha habido muchas juntas de vecinos que se han cansado, se han aburrido y nunca han concretado nada. Nosotros tenemos compromisos del MOP del gobierno anterior, hay documentos donde dice que el puente iba a estar entregado el año 2023, lo cual no se ha concretado”.

Los pobladores del sector balsa Rio Blanco, exigen ser tomados en cuenta, afirman que “necesitamos conectividad” y exigen que se cumpla el compromiso de instalación de un puente.