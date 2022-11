Con la presencia de familiares, vecinos, amigos se efectuó en la Casa de la Cultura de Puerto Aysén una sesión extraordinaria de carácter solemne del Honorable Concejo Municipal con motivo de otorgar al Dr. Ricardo Benjamín Maccioni Baraona, la categoría de Hijo Ilustre de la comuna porteña. Este reconocimiento es el máximo galardón municipal al cual puede acceder un nacido en la zona y su obtención previa fue de manera unánime. La ceremonia fue transmitida por Internet contando con una alta audiencia y aceptación ante el reconocimiento en vida generado a su basta trayectoria profesional, la cual incluye dos nominaciones al premio Nobel.

El investigador nació en la ciudad de Puerto Aysén en 1946, estudió la enseñanza básica en la misma localidad y las humanidades en Liceo Particular de Coyhaique y en el Liceo de Puerto Aysén. Con 16 años viajó a Santiago para continuar con su formación profesional en la carrera de bioquímica y luego un postgrado en Biomedicina en la Universidad de Chile.

En los más de 50 años de carrera, el Dr. Maccioni obtuvo grandes avances con respecto a la enfermedad del Alzheimer, que en la actualidad afecta a más de 45 millones de personas en todo el mundo. Actualmente tiene una Fundación en la que ayuda a gente con esta patología. Sus investigaciones llevaron al biomédico a ser nominado en dos oportunidades al premio Nobel en Medicina en el año 2021.

Por lo anterior, la Ilustre Municipalidad de Aysén, representada por el alcalde, Julio Uribe Alvarado y el Honorable Concejo Municipal, decidieron unánimemente en otorgarle el título de Hijo Ilustre de Aysén al Dr. Maccioni aprovechando el viaje a la Región que tenía planeado y que lo reencontró con la tierra que dejó de ver hace casi 60 años.

“Este ha sido un evento transcendental en mi vida, que es imposible olvidar, que voy a tener siempre en mi corazón, realmente estoy muy emocionado. Agradezco al alcalde, Julio Uribe y a todo el Concejo Municipal, que de alguna manera me enorgullece por este tremendo homenaje. La magnificación de su sentido afectivo lo aprecio muchísimo, me hace ver el cariño con que realmente me hacen esta distinción más allá de los méritos académicos. Tengan presente que yo voy a hacer todo lo posible por ir más allá de la frontera y tener logros en beneficio a nuestra comunidad de Aysén, mi tierra”, comentó el bioquímico.

En tanto, el alcalde, Julio Uribe Alvarado, dirigió unas palabras al conmemorado luego de conferido este honor “Cuando comenzamos a interiorizarnos sobre su trabajo (del Dr. Maccioni), de que ha estado luchando desde hace tantos años y ayudando a la gente, eso es impagable. Por lo tanto, nosotros hoy, como municipio y como comunidad de Aysén, somos los agradecidos de tenerlo acá y se haya dado un espacio de venir a visitarnos y escucharnos, para formar más lazos de amistad y que pueda agendarnos alguna otra visita”, propuso el edil.

La ceremonia terminó con el agradecimiento a todos los presentes e invitando al reconocido a visitar las calles y lugar en el que algunas ves recorrió en su infancia.