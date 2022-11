Entre el 4 y el 10 de noviembre AquaChile implementó en la localidad de Puerto Aguirre, comuna de Aysén, un curso de capacitación en técnicas de conservas donde un grupo 14 vecinas y emprendedoras de la isla pudieron aprender métodos de manipulación, normas de higiene, sellado al vacío y encurtido.

Puerto Aguirre.- Sobre el origen de la capacitación, Pablo Pradena, encargado de relaciones comunitarias del área de Aysén de AquaChile, explica: “La idea de la capacitación nació de las mismas vecinas. En reuniones previas nos mostraron que muchas de ellas preparaban y vendían la mayoría de estos productos locales y que ahora les gustaría sumar valor a estos mismos. A partir de eso, les propusimos los contenidos de la capacitación, los revisamos previamente en conjunto y llegamos a esta propuesta final”.

El curso de capacitación permitió que las participantes pudieran trabajar con productos locales como congrio, merluza, robalo, centolla, loco, almejas y cholgas experimentando con distintas preparaciones y formatos de conservación. La oportunidad de explorar distintas preparaciones fue valorada por las usuarias. En ese contexto, Blanca Guentén, cuenta: “Para mí lo más importante ha sido el aprendizaje en técnicas de conserva y las variadas preparaciones que nos han enseñado. En particular me quedo con los encurtidos y con las preparaciones de mariscos, porque acá estamos acostumbrados a hacerlo solo en agua o aceite”. Y agrega: “Lo visto en el curso me sirve también para mi trabajo donde yo preparo jaiba y centolla, pero me faltaba conocer cómo se preparaban los mariscos y ahora aprendí a hacerlo de una forma novedosa”.

La recepción de los contenidos por parte de las participantes fue excelente, punto que destaca Julio Santín de OTEC CENPRO Chile, chef a cargo del curso. “Tuvimos una recepción excelente, las participantes fueron muy receptivas de los contenidos, compartimos ideas y analizamos cada uno de los procesos que elaboramos diariamente. Además, ellas han ido probando en sus casas todas las preparaciones con una gran aceptación de sus familias”, afirma.

