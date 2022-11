La reunión de personas mayores, para vivir una tarde de entretenimiento y camaradería, se dio un momento para que los representantes del SENAMA y autoridades comunales y regionales pudieran escuchar las vivencias adversas y los problemas latentes de uno de los grupos vulnerable de Aysén.

Aysén.- La Oficina del Adulto Mayor y Discapacidad realizó una tarde lúdica para personas mayores de Aysén en la Sede Vecinal Pedro Aguirre Cerda apoyada por profesional Terapeuta Ocupacional de DIDECO Rocío Zapata. Hito que se marca como el evento que finaliza el Mes de las Personas Mayores, la que fue una seguidilla de actividades, pedida por los mismo celebrados, realizada entre octubre y noviembre en toda la comuna porteña.

Alrededor de 60 personas mayores que asistieron al lugar, gran parte trasladadas gracias a la colaboración de empresa MOWI, tuvieron un momento para conversar con el coordinador del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) de la región de Aysén Nicolás Quilográn Cañete, que con su equipo estuvieron atentos y anotando cada una de las peticiones que les hicieron los presentes.

“Lo que hicimos fue levantar información sobre la necesidad de las personas mayores a nivel regional, que va a ser insumo para la jornada de los consejeros regionales de SENAMA que va a ser llevada a cabo en el mes de diciembre, estas personas mayores que representan a otras personas mayores van a trabajar tres días junto a todos los consejeros a nivel nacional para, no solo llegar a acuerdos, sino también aportar al servicio para trabajar en las políticas hacia las personas mayores de los próximo años”, comentó el representante del SENAMA.

Mirna Turra Alca, coordinadora de La Oficina del Adulto Mayor y discapacidad, además de organizadora del evento, también habló de la dinámica dada en el lugar, “estuve atenta a sus requerimientos, son factibles y posibles de poder llevar a cabo, pero para eso se requieren planes a mediano y largo plazo dichos planteamientos. Inclusive hay peticiones que están planteando que sí se necesita es trabajar en alianza y de manera colaborativa con las otras instituciones a nivel local y regional, para nosotros fundamental trabajar con todas las personas e instituciones que están relacionadas y vinculadas con las personas mayores”.

Igualmente, a la exposición llegaron autoridades como el consejero regional Sergio González

Bórquez, el alcalde de Aysén, Julio Uribe Alvarado, o la concejala Rosa González Bórquez, que escucharon atentos las vivencias de las personas mayores.

Rosa Navarro Ruiz, presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores Trapananda Aysén, destacó la llegada de las autoridades al lugar, “siempre me he sentido respaldada con la delegación, el alcalde, los concejales. Se nota que ellos están viendo como se está reactivando la Unión Comunal de Adultos Mayores porque estaba muy inactiva desde hace tiempo y hoy día estamos presentes. Como le sigo insistiendo a mis adultos mayores, tenemos que hacer presencia, nosotros no nos debemos quedar en la casa, debemos hacernos presentes en estas convocatorias como hoy, que es la segunda que tenemos y se vio la presencia de que ellos están dispuestos a seguir apoyando a esta Unión Comunal”.

Luego de la recolección de información por parte del SENAMA, se realizó una actividad de activación de la mente y el cuerpo, que contó con una buena disposición de las personas mayores, dándose un momento de regocijo y camaradería, el cual fue el objetivo que tenía La Oficina del Adulto Mayor con este evento, además de dar una tarde de movimiento a las personas mayores. Primeramente, se tenía presupuestado una visita a Bahía Acantilada juntos para tener una caminata por las costas de la playa, pero debido al mal tiempo se tuvo que posponer para más adelante la actividad.