Puerto Aysen.- En el marco de la semana de la Pyme y del programa “Chile Apoya” más de 30 mujeres empresarias de Aysén y sus alrededores participaron y recibieron certificación de la primera Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino, organizado el Centro de Negocios Sercotec de Puerto Aysén, operado por Inacap.

La instancia tuvo como objetivo entregar herramientas y contenido de formación de alto impacto que permiten potenciar emprendimientos y brindar vinculación entre mujeres emprendedoras para lograr posicionamiento en el mundo empresarial y compartir experiencias de sus vivencias como una forma de motivar sus ideas de negocios a ejecutar.

En este contexto, la directora de Sercotec Aysén, Nelly Vargas Mansilla expresó que “Estamos contentos de poder generar instancias que potencian a mujeres emprendedoras y cómo Sercotec se hace cargo de las brechas que se presentan”. “La idea es generar lazos entre los emprendedores y el sector público y privado para empoderar a las mujeres empresarias”. Comentó la directora. La Escuela de Formación Empresarial Femenina nace de un plan de recuperación inclusiva “Chile Apoya”, que busca fortalecer el emprendimiento femenino. “El próximo año seguiremos con estas instancias con el foco en mujeres que no tienen oportunidades”. Dijo la directora.

Pamela Antrillao, dueña del Centro Integral Cekmed, ubicado en Puerto Aysén, comentó que participar de la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino, enriquece los conocimientos empresariales, “La instancia es perfecta para conocer distintas aristas empresariales que no siempre sabemos, yo partí mi negocio con ayuda del Centro de Aysén hace 6 años, he ganado fondos concursables de Sercotec que me sirvieron para ampliar aún más mi emprendimiento y siento que es fundamental para toda empresaria recibir capacitaciones y en ese sentido, el Centro de Negocios Sercotec me entregó el punta pie inicial para emprender”. Comentó la empresaria.

Rocío Ortega, dueña de Patagonia Bees, emprendimiento familiar dedicado a la Apicultura Agroecológica, indicó que desde que tuvo su idea de negocio recibió apoyo del Centro de Negocios de Aysén. “Gracias a las capacitaciones constantes y gratuitas que he recibido del Centro a lo largo del tiempo, he podido estar a la vanguardia en tecnología, marketing y temas comerciales, en el 2020 me adjudiqué el programa Semi Inicia de Corfo orientada por un asesor del Centro de Aysén, lo que me permitió despegar como empresaria.

La Escuela de Formación Empresarial Femenina es una gran instancia para compartir con mujeres que están en la misma línea porque entre nosotras nos brindamos apoyo y generamos lazos importantes”. Comentó Rocío.

Leonarda Maldonado, dueña de “Turismo Mediquina” situado en Bahía Murta, emprendimiento dedicado al turismo que incluye zona de camping, pesca recreativa y caminatas, comentó la relevancia de la actividad para su negocio. “Estos espacios son de gran importancia porque ayudan a las empresarias a generar grandes redes entre nuestros pares, que nos ayudan a fortalecer nuestros negocios, hoy pude conocer a mujeres dedicadas al turismo y obtuve grandes ideas nuevas que las pondré en práctica esta temporada” indicó Leonarda.

El encuentro se efectúo en la Casa de la Cultura de la Ilustre Municipalidad de Puerto Aysén, donde una treintena de mujeres recibieron su certificación por parte de Sercotec Aysén.