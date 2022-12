Hace pocos días la agrupación Kin – ball Aysén, se sumó a un desafío que estableció la Federación Internacional de este deporte a través de redes sociales, particularmente de Facebook, la que consistía en subir una foto en los días previos a navidad y la que tuviera mayor cantidad de me gusta, ganaba implementación para continuar practicando esta innovadora disciplina.

Gracias al apoyo de mucha gente, los representantes de Puerto Aysén, con una fotografía tomada en las letras volumétricas lograron situarse como los primeros en obtener mayor número de reacciones y así ganar la competencia virtual.

“Esto en realidad lo organiza la Federación Internacional de Kin – ball, todos pueden participar y el año pasado lo ganó Kin – ball Temuco y ahora nuevamente se queda en Chile, a través de nosotros Kin – ball Aysén, ganamos con sobre los 2.500 me gusta. Así es que, le agradecemos a todos quienes compartieron, nos ayudaron para poder ganar este concurso”, mencionó Carolina Arcos, de Kin – ball Aysén.

La dirigenta deportiva, detalló también que, “era presentar una foto navideña, que era como para esta festividad y la organización que tenga mayor cantidad de me gustas en este caso en Facebook, era quien se ganaba este balón que lo lanzaron el 25 de diciembre, que era la fecha tope para poder reaccionar a la publicación. Estábamos con una diferencia de 100 me gusta entre Canadá y Chile, siempre nos mantuvimos así, desde la primera instancia, donde los chicos del club ayudaron harto en la difusión y los superamos en unos 200 me gusta en la última instancia”.

Ahora, como Kin – ball Aysén, esperan ansiosos la llegada de los balones como premio del concurso, los cuales en el mercado superan los 200 mil pesos cada uno, por ello, es muy significado para la organización el haber sido los ganadores de esta implementación deportiva.