El vehículo y equipamiento consideró una inversión de más de 107 millones de pesos, con financiamiento del Ministerio de Salud.

Puerto Aysen.- Una nueva Ambulancia de Emergencia recibió el SAMU base Puerto Aysén de parte del Servicio de Salud, con una inversión de más de 107 millones de pesos y con recursos del Ministerio de Salud.

Este proyecto de reposición, nace como respuesta a la renovación de los vehículos de emergencia disponibles en la Red Asistencial, y que busca ofrecer una respuesta más oportuna y digna a sus usuarios. El equipamiento de la ambulancia considera además equipo de telecomunicaciones y equipamiento clínico-médico de atención, entre otro equipamiento.

La concejala de la Municipalidad de Aysén, Tatiana Villarroel señaló que es “una noticia maravillosa la que se concreta hoy, es una necesidad permanente en nuestra comuna. Esperamos que estas iniciativas sigan in crescendo, que sigan entregando más recursos al Servicio de Salud, sobre todo en Puerto Aysén cuando tenemos a una comunidad con desazón de que existe un cierto abandono en algunos sectores. Agradecer esta inyección de recursos con esta reposición de nueva ambulancia”, acotó.

Respecto de esta reposición y de la importancia de contar con esta nueva ambulancia para la comunidad aysenina, Mauricio Cortés, director (S) del Servicio de Salud Aysén, indicó que “quiero destacar el esfuerzo de todo el equipo que logró tener esta ambulancia acá. Se hizo el máximo esfuerzo y el resultado es el esperado, la ambulancia está entregada. No es solamente esta inversión, hay dos ambulancias que se adquirieron con fondos sectoriales a destinarse a Cochrane y Puerto Ibáñez. También compramos otra con fondos del Gobierno Regional que será destinada a Chile Chico. No son acciones aisladas, el foco es seguir reponiendo nuestro parque vehicular de ambulancias y eso va a ser nuestro norte para ir avanzando el próximo año”.

Por su parte, Carmen Gloria Monsalve, Seremi de Salud Aysén, destacó que “es un hito sumamente importante y relevante para nuestra Red Asistencial, conociendo las complejidades territoriales y el rol fundamental que tiene nuestro Servicio de Atención Médica de Urgencia en su centro regulador. Se concreta algo muy anhelado que es la reposición de una ambulancia siniestrada y que fue financiada con fondos sectoriales. No es una acción aislada, se proyecta un trabajo colaborativo y potente para fortalecer la Red de Urgencia de nuestra Red Asistencial”.

Hernán Barrientos, subdirector de Gestión Asistencial del SSA, respecto de los objetivos de ir avanzando en este tipo de equipamiento “la prioridad que nos entrega el gobierno, nuestra ministra, es entregar calidad de atención a los usuarios y usuarias. Esto viene a cumplir ese objetivo. Estamos muy contentos y en un trabajo coordinado para seguir reponiendo estos móviles en la Red Asistencial”.

En tanto, Jorge Salfate, delegado presidencial provincial de Aysén destacó que “hoy vemos cómo se materializa el fortalecimiento de la red pública en lo que respecta a algo tan importante, el ABC de la emergencia, la seguridad pública, cómo las ambulancias cuentan con mejores condiciones para poder atender las eventualidades y los llamados de los vecinos”.

Víctor Amtahuer, kinesiólogo coordinador de SAMU base Puerto Aysén precisó que “nos entrega un poco más de seguridad en los traslados secundarios que realizamos al Hospital Regional Coyhaique”.

La ceremonia de entrega del vehículo se realizó en dependencias de la Base Samu del Hospital de Puerto Aysén, y fue encabezada por la Seremi de Salud Aysén, Servicio de Salud Aysén, autoridades comunales y del Consejo Consultivo del HPA.