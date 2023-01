Seguridad Pública Gubernamental está en conocimiento de estos hechos y esperan resolución de la justicia

Puerto Aysén.- Puerto Aysén vuelven a estar en las noticias, pero no precisamente por hechos positivos, sino más bien por la ocurrencia de actos delictuales a plena luz del día y en la calle principal de la ciudad. Algo que se viene dando ya hace algún tiempo aseguran los propios comerciantes, grupos de desconocidos que se instalan en las afueras de los negocios, consumen alcohol, provocan desordenes, piden dinero e intiman a los dueños de las casas comerciales.

Estas personas insultan y recientemente se produjo una agresión, contra Leonel Elgueta propietario de “Comercial Aysén”. Mientras Carabineros asegura haber reforzado la presencia policial y fiscalización en el centro de Aysén, los comerciantes creen que se debe ampliar el trabajo preventivo en toda la ciudad.

A esto se suma la ocupación de viviendas fiscales y otras casas abandonadas, por parte de estas personas, hombres y mujeres que no son la ciudad y en su gran mayoría realizaría actividades en los semáforos para solicitar dinero y luego consumir alcohol en la vía publica.

“Claramente ha habido hechos que regularmente no pasaban en nuestra comuna, lo cual estamos lamentando bastante y con ello fortaleciendo a través de Carabineros y la Policía de Investigaciones un control más exhaustivo de esto. Haciendo una estrategia y poder detectar en que horarios empiezan a ocurrir la mayor cantidad de delitos. Ya hemos identificado que entre el mediodía y las veinte horas es donde hay mayor recurrencia de posibles desordenes que se están dando dentro de la comuna”, indicó, Manuel Pérez, encargado de seguridad pública y contingencia de la Delegación Presidencial Provincial de Aysén.

Respecto a las personas que consumen alcohol en los principales paseos públicos de Puerto Aysén, a pocos metros de los cuarteles policiales y de servicios públicos como la Delegación Presidencial Provincial y la Municipalidad. El encargado de Seguridad Publica de la DPP Aysén, señaló.

“Hay una constante fiscalización sobre el consumo de alcohol, estas son personas que ya son recurrentes, tienen un nivel de alcoholismo bastante alto, yo he solicitado al Mayor de Carabineros que se tomen acciones un poco más severas en el tema de la detención, pero son personas que caen detenidas, al momento que se les pasa la ingesta de alcohol vuelven a su condición calle y vuelven a reiterar el mismo delito, son personas alcohólicas”.

Respecto a personas que no son de la región y que han llegado al territorio realizando actividades en los semáforos, para los cuales piden dinero y algunos de ellos han intervenido viviendas fiscales, el encargado de seguridad publica en la Delegación Presidencial Provincial de Aysén, Manuel Pérez, indicó.

“Son estos famosos okupas, que hoy día están tomando una dependencia de acá de la comuna, son personas que vienen a tomarse parte de una vivienda. Hacemos un llamado a la población, porque estas personas son las mismas que están en los semáforos pidiendo plata constantemente, entonces, si nosotros como ciudadanos, como vecinos, seguimos aportando a que ellos se queden en nuestra comuna, vamos a empezar a llamar más gente. Entonces, es muy importante que la ciudadanía entienda que, aquí hay procesos que se tienen que cumplir, por ejemplo, si alguien quiere venir a Aysén, bienvenido sea, pero también hay industrias, lugares donde ellos pueden trabajar formalmente. Estas personas no se someten generalmente a las condiciones que nosotros como ciudadanos tenemos constantemente, en torno a trabajar en un lugar formalizado, contribuir a la comuna, sino que siempre manteniéndose en lo marginal”.