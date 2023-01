La presidenta de la Cámara de Comercio, criticó también a la oficina de Seguridad Pública Municipal, “yo creo que ese es un cargo falso, donde se está ganando plata sin hacer su trabajo”

Aysén.- Preocupación existe en la comunidad de Aysén por los hechos que han acontecido en los últimos días y que han marcado la agenda policial, en particular, lo sucedido al dueño de “Comercial Aysén”, ha sido una situación que ha puesto en alerta al gremio del comercio porteño, siendo su presidenta, María Inés Oyarzún, quien directamente llama a expulsar a las personas que han llegado a la ciudad a cometer delitos.

“Hace rato que sabíamos que esto iba a seguir aumentando, sino se pone mano firme constante y se hacen las cosas como se debe y no salir un día a hacer show y al otro día vuelve lo mismo, sin presencia de seguridad, de Carabineros y nada. Entonces, hoy día esto que le pasó a nuestro colega comerciante es terrible y va a volver a pasar sino se toman medidas urgentes y esta gente se tiene que expulsar de nuestra comuna de Aysén. Ya no es como antes que hacían unos malabares y pedían una moneda voluntaria, hoy se ha transformado que es una obligación darles, porque de lo contrario, te insultan, te agreden o te patean los autos y ya totalmente ebrios o drogados, eso es tremendamente peligroso”.

María Inés Oyarzún, agregó que estas personas también se trasladan a las afueras de algunos locales, “nosotros hemos constatado que hay locales a los que ya no se puede ingresar, porque ellos te impiden el paso si tu no les das monedas antes, se han tomado algunos locales para comprar alcohol. Yo ayer hablaba con la presidenta de barrios comerciales y hemos tenido tantas reuniones con el Mayor de Carabineros y llegamos a acuerdos que duran dos días, tres días, en que se ve la presencia de Carabineros, pero después, nuevamente desaparecen y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuándo vamos a dar continuidad de seguridad a la comuna de Aysén?, eso nos tiene muy preocupados y estamos tratando de pedir una reunión, una audiencia o que nos visite acá, el General de Zona, para ver qué pasa con Aysén, ¿Por qué tenemos tan poca presencia de Carabineros en la calle?”.

La presidenta del gremio del comercio en Puerto Aysén, reclama también que Carabineros llega tarde a adoptar los procedimientos, ya que, cuando se les requiere acuden treinta o más minutos después de que se les llamó. Y respecto a las personas que consumen alcohol en la vía pública, María Inés Oyarzún, dijo que, “una cantidad de ebrios en la calle y cuando tu escuchas las entrevistas que da Carabineros, dicen que, no se pueden beber en la vía publica, pero en cambio hay personas que tienen un arsenal de alcohol en la calle, abiertamente tomando y Carabineros hace vista gorda, porque nosotros lo hemos visto. La gente consume alcohol frente a ellos, pasan en sus autos calmadamente mirando, la gente está ebria, está tomando y no hay ninguna reacción por parte de Carabineros”.

Respecto a seguridad pública municipal, María Inés Oyarzún, fue clara y directa en señalar que, “nos invitaron a que hagamos un WhatsApp como 140 comerciantes, nadie contesta algo que armaron ellos mismos, tu les dices oiga quiero saber que pasa en este lugar, no te responden absolutamente nada quien está a cargo de ese WhatsApp de la Municipalidad de Seguridad Publica. Yo creo que ese es un cargo falso, donde se está ganando plata sin hacer su trabajo”, puntualizó la presidenta de la cámara de comercio de Aysén.