Molestia en la comunidad y sus dirigentes ha provocado el aumento y la constante presencia de personas consumiendo alcohol y exigiendo dinero en las afueras de algunos negocios en el centro de Aysén. Este malestar también lo han evidenciado dirigentes, como la presidenta de barrios comerciales “entre fiordos”, Ana María Peed.

Puerto Aysén.- “Esto es preocupante, no de ahora, esto a mí me está preocupando desde hace muchos meses. He estado hablando con las personas encargadas de seguridad, porque realmente lo que están haciendo estos jóvenes que vienen, no se de adonde, se están tomando las calles, se están tomando los frontis de los negocios y si tu no les das monedas ellos se ponen agresivos”.

La situación se vuelve aún más preocupante con quienes hoy se están tomando algunas casas, añadió Ana María Peed. “Lo preocupante son estos okupas, porque uno siempre ve más, algunos desaparecen, después aparecen otros”.

Para la dirigenta de barrios comerciales, frente a este tipo de situaciones que afectan la seguridad pública, debe actuar el Delegado Presidencial Provincial. “Yo creo que aquí el Delegado Provincial, que es el representante del Gobierno, él es quien tiene que tomar cartas en el asunto, él es quien tiene que trabajar con las policías, ellos no pueden hacer nada si gobierno interior no les da la orden de que actúen. Aquí el Delegado Provincial tiene que tomar cartas en el asunto, así es que, le hago un llamado que por favor se preocupe por lo que está pasando en Puerto Aysén”, indicó Ana María Peed.