Hace justo una semana los dirigentes de la Unión Comunal del Adulto Mayor de Aysén, fueron sorprendidos al encontrar su nueva sede con una puerta dañada y las evidencias de sujetos que ingresan solo a provocar desordenes y destrucción.

Puerto Aysén.- En esa oportunidad la presidenta de la organización, Rosa Navarro, efectuó la denuncia ante Carabineros y se reunió en el lugar con el director municipal de seguridad pública, Marco Coñuecar, quien se comprometió a remitir los registros de la cámaras instaladas muy próximas al recinto afectado.

Sin embargo, hasta el día de hoy, la dirigenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor, aseguró que no ha tenido ninguna novedad respecto a las imágenes, las que podrían aportar detalles de quien o quienes están interviniendo este espacio.

“Nosotros quedamos en espera de si las cámaras de seguridad estaban funcionando, si se puede ver quien ingresó, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. La SIP me llamó para decirme que el día viernes ellos habían ido a la Municipalidad para revisar las cámaras y ya estaba cerrado, pero ya han pasado algunos días y no he tenido respuesta. Hasta el momento no tenido ninguna respuesta de seguridad pública, así es que, es lamentable la demora”.

En los últimos días, aseguró la dirigenta, aun hay personas que siguen ingresando a la sede social. “Estos tipos siguen entrando, estuvieron el hall, dejaron su boquilla donde fuman y esto es producto del cierre perimetral que se construyó, que tiene poca seguridad. Ese día estuvo el señor Coñuecar, quien se comprometió que desde el día 1 se iba a poner una defensa más segura por el lado del Cecof, tampoco he tenido respuesta. Así es que, esperando la voluntad y rogando que no vuelvan a entrar a la sede”.

Rosa Navarro, señaló también que esta semana sostuvo una reunión con los Consejeros Regionales de la comisión de Seguridad Publica, donde también hubo un alto oficial de Carabineros. El ente policial se comprometió a llevar a cabo un mayor número de rondas preventivas por el sector. Además, se espera que se concrete la creación de un proyecto de seguridad pública para potenciar ese punto en la sede social de la Unión Comunal de Adulto Mayor de Aysén.