Son décadas que los integrantes del Sindicato de Maestros de Ribera llevan luchando, primero para tener un espacio y luego un proyecto que les permita habilitar un varadero para que realicen su oficio en las condiciones que corresponde.

Puerto Aysen.- El terreno lo lograron, luego vinieron las gestiones con diversas autoridades para contar con los recursos y la iniciativa que los lleve a tener de manera definitiva una losa de cemento para subir las embarcaciones y poder repararlas.

Esto último también pudieron obtenerlo, pero lamentablemente no lo han podido ocupar, debido a que el lugar por donde deben ingresar los botes y lanchas, no quedo de la manera correcta y el Municipio de Aysén, hace ya dos meses se habría comprometido a realizar estas obras y ello no ha ocurrido.

“Un desastre esto, si se ponen a hacer algo tienen que terminarlo y trabajarlo como corresponde, no dejar una cosa que no se puede ni mirar. Así es que, yo le pido al señor Alcalde que se ponga las pilas con su gente y le ordene que haga las cosas como corresponde. Nosotros estamos cansados de tanto ir a la Municipalidad para que terminen esto y lo podamos usar, pero no hay caso que tomen las riendas”, manifestó el presidente de la organización, José Barrientos.

El presidente del Sindicato Maestros de Ribera, agregó que, “hemos hablado con el director de operaciones, él dice una cosa, el subrogante el señor Coñuecar, igual dijo otra cosa, vinieron acá, vinieron a sacar la maquina, a tirar roca, material, pero ya estamos varias semanas con esto. Así es que, le pedimos al señor Alcalde que ponga orden y venga a ver qué están haciendo acá, porque nosotros necesitamos esto, para eso lo pedimos, no para que lo estemos mirando”.

José Barrientos, fue claro en señalar que, respecto a la loza del proyecto, no tienen nada que reclamar que esa parte del proyecto quedó muy bien, sin embargo, “tuvieron un error, dejaron la loza muy alta, nosotros le dijimos que así no podíamos subir embarcaciones, a lo cual, ellos se comprometimos a realizar un rebaje para que podamos subir las embarcaciones y ese es el problema. La loza ya está terminada hace más de dos meses, pero no podemos usarla”, puntualizó.