Con varias actividades de carácter interno y otras desarrolladas junto a las comunidades, la empresa salmonera Mowi finaliza con éxito las actividades contempladas en su programa de conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2023.

Reafirmando su compromiso de promover la equidad e igualdad de oportunidades dentro de su equipo de trabajo, la empresa salmonera Mowi Chile, llevó a cabo un completo programa de actividades que apuntaron a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con el objeto de promover un espacio para la reflexión de estos temas, reconociendo el camino que se ha recorrido y también visualizando todo lo que todavía falta por avanzar.

El programa inició con una charla virtual, extendida a toda la compañía, en la que se invitó al equipo de trabajo en pleno, a reflexionar sobre “La Conciliación laboral, familiar y personal para alcanzar la Equidad”, conversatorio que trató, entre otros temas, acerca de la importancia de la corresponsabilidad de las tareas, ya que no existen labores con un género predeterminado.

En la Planta Secundaria que la empresa tiene en Puerto Chacabuco, Mowi realizó dos talleres de Empoderamiento Personal y una charla masiva, extendida a las personas del equipo que ahí se desempeñan. Además, contaron con la participación de la destacada ultra Trail runner, Marlene Flores, quien generosamente compartió su experiencia de superación personal, la que motivó e inspiró a las personas que estaban presentes.

Al respecto la maratonista nacional, dijo que “ha sido hermoso trabajar con este equipo maravilloso y poder transmitir con mucho cariño y humildad mi testimonio de vida. Me sentí emocionada, agradada de compartir con las mujeres…sentí algo mágico y que muchas mujeres querían contarme sus historias y me emocioné mucho porque esto me llenó, me emociona mucho la calidad humana de las mujeres de aquí. Todas power, luchadoras, cariñosas”.

En tanto, la presidenta del Sindicato Transitorio Mujeres del Mar de Puerto Chacabuco e integrante de la Mesa de Comunidades Sostenibles de Mowi, Alicia Ruiz, indicó que “fue una actividad perfecta, pudimos reunir a todas las mujeres que estamos luchando por un derecho…Un agradecimiento especial a empresa Mowi porque siempre ha estado con nosotros y esta iniciativa fue un acuerdo que nace en la mesa de trabajo que tenemos junto a los dirigentes de la localidad. Cuando nos reunimos en el mes de diciembre nació esta idea de conmemorar el día de la mujer. Fue muy buena la charla de la maratonista y es un incentivo de vida para todas las personas que estaban ahí”.

En tanto, la presidenta del Club de Adultos Mayores de Puerto Chacabuco y también integrante de la Mesa de trabajo Comunidades Sostenibles, Cleidi Coliboro, manifestó que “es primera vez en mi vida que participo en actividades de este tipo. Muy buena la iniciativa, súper linda y se agradece a la empresa que está aportando con la comunidad de Puerto Chacabuco”.

En la misma línea, la directora subrogante de la Sexta Compañía de Bomberos de Puerto Chacabuco, integrante de la mesa de trabajo de Mowi, Patricia Vargas, señaló que “tenemos una vinculación permanente con Mowi a través de proyectos y a través de la mesa de trabajo que conformamos. Y, lo de hoy creo que es excelente que se haya concretado, que haya sido tan masivo y agradecer la instancia”.

Otra de las integrantes de la Mesa de trabajo y vecina del sector El Salto, Ximena Vargas indicó que “la actividad me pareció genial. Creo que es espectacular que se den estos encuentros de mujeres, con nuestras pares y que nos escuchemos….escuchar a Marlene a más de alguien le llega su forma de vida y nos deja la enseñanza de que todas podemos, en distintos ámbitos. Mowi, es una de las pocas empresas que se ha preocupado de trabajar con las comunidades”.

Finalmente, Rosa Chávez, dirigente social de Puerto Aysén, valoro el trabajo de la compañía salmonera. “Me parece muy bueno el trabajo que lleva la empresa con la comunidad de Puerto Chacabuco. Trabajar con la comunidad es un avance hoy día para las empresas…”.

Todos las charlas y talleres fueron desarrollados e impartidos por las profesionales Valentina Orrego y Alejandra Lukaschewsky, pertenecientes a la consultora VeOmás.