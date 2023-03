Como cada año, familiares, amigos y la comunidad se reúnen en el memorial que recuerda a los 12 jóvenes muertos en extrañas circunstancias, hechos ocurridos a fines de los años 90 principios del 2000 y que al día de hoy, no han tenido la justicia que las familias esperan.

En esta ocasión se realizó un momento de oración y conmemoración de los 26 años del fallecimiento Víctor Hugo Barría Mardones, quien según lo manifestó su hermana, Tatiana Barría Mardones, él “fue torturado y asesinado por Carabineros”. Por ello, han insistido en clamar justicia, agradeciendo a quienes los acompañan.

“Siempre hay gente que está con nosotros, para nosotros de verdad es un alivio que ellos estén acá, ante este dolor tan grande, una herida que aun no cicatriza y sigue doliendo porque no ha existido justicia, sin justicia nunca vamos a tener paz. Cada día es un golpe a la conciencia, no tener justicia es terrible para una familia”.

Tatiana Barría, agregó que Víctor Hugo siempre está en el recuerdo familiar, “se recuerda como que fuera el mismo día, es triste, es doloroso y las preguntas que uno se hace, ¿cómo habrá sufrido cuando lo estaban asesinando, en el momento que lo torturaron?, eso es lo triste, todas las preguntas que uno se hace y nunca nadie te las va a responder”.

Por último, los familiares de Víctor Hugo Barría Mardones, siguen confiados en que en el algún momento la justicia cambie y existan quienes investiguen de verdad, como así también, esperan que alguien, testigos o personas que tengan antecedentes hablen y permitan reabrir esta causa.