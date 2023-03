Reunión entre el Serviu y los afectados, se dio en medio de llantos e historias que parecían increíbles, pero que han sido parte de la realidad que han vivido varias familias en el sector, donde las afectaciones comenzaron cuando sus casas se hundían, problemas en la estructura, hongos, inundaciones y ninguna solución real definitiva, es lo que continúan reclamando.

En la misma sede que los ha congregado durante más de una década, se volvieron a reunir los vecinos y vecinas de Villa Aysén con autoridades, se esperaba en realidad la llegada de la Seremi de Vivienda Paulina Ruz y del Director Regional del Serviu, sin embargo, ambas autoridades nuevamente se habrían escusado.

Es así que, al encuentro llega el Delegado Provincial del Serviu, Cristian Borquez y un representante de las autoridades regionales, algo que molestó ampliamente a toda la asamblea, ya que, no era la primera oportunidad en que citaban a los representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Los problemas de Villa Aysén, ya parecen ser históricos, se arrastran por más de una década, incluso uno de los asistentes, entre broma y rabia, expresó que los inconvenientes comenzaron cuando su hijo aun no nacía, el que en la actualidad ya cumplió más de 12 años y aseguró estar cansado de “las mentiras” de las autoridades.

Después de tantas reuniones, reclamos, hasta manifestaciones, se acordó hace algún tiempo realizar proyectos con asignación directa para responder a los problemas que presentaban las viviendas de Villa Aysén, de esta forma las soluciones se dividieron en grupos, llegando hoy a tener hasta un grupo 8 para abordar los inconvenientes que hacen imposible decir que tras habitar sus casas, han tenido una mejor calidad de vida, ya que los testimonios se alejan bastante de aquello e incluso entre lagrimas daban cuenta de su desesperación, malestar y olvido.

La tarde noche de este miércoles se llevó a cabo la reunión, donde los asistentes esperaban novedades, fechas, plazos avances, y todos reclaman que no había nada nuevo, ya que, la vocera que ellos tienen, Marjorie Vásquez, los ha mantenido al tanto de los tramites y los requerimientos del Serviu, por lo tanto, los planteado por el Delegado Provincial de este servicio, no les aportaba grandes novedades.

“Estamos una vez más desesperados… esta Villa se dividió en grupos, para poder trabajarlos más ordenados, no sé, pero así lo decidieron. El grupo 6, está a la espera de la respuesta de Santiago, que manden los dineros para que puedan ejecutar este grupo, pero esta espera es de diciembre, porque ellos tenían que enviar los documentos a Santiago y no fueron enviados hasta enero, desde enero estamos esperando, ya vamos para los dos meses y aun no tenemos respuesta. Teníamos una reunión con la Seremi y el Director de Serviu en enero, esa reunión se suspendió por temas de Covid, luego teníamos una reunión la semana pasada que también se suspendió. Hoy esperábamos al Director del Serviu, mandó a su representante y a don Cristian, quien me ha entregado la mayor información que tiene en sus manos, pero el Director no vino”, señaló la vocera de las familias.

Marjorie Vásquez, detalló la importancia de que en la reunión hubiese estado tanto la Seremi de Vivienda como el Director Serviu. “Nosotros necesitábamos en este día hablar con él (Director Serviu), porque las peticiones teníamos que hacérselas directamente a él y nuestra Seremi también tenía que traer respuesta a peticiones que le hicimos en el mes de enero, donde se le presentó el caso de dos vecinas que están sin proyecto, tenía que traer esa respuesta, tenía que traer también respuesta del grupo 6, porque sabemos que ella como Seremi en Santiago puede gestionar para que esos resultados sean favorables para los vecinos. En este día (las autoridades del Serviu que llegaron a la reunión), se comprometieron con eso, porque nos comentaron que la Seremi viaja la próxima semana a Santiago y va a tener una reunión especial donde va a tratar el tema del grupo 6. Esperamos, aquí está quedando copia y respaldo de lo que nos dijeron en esta reunión, o sea, la próxima semana nosotros deberíamos tener una respuesta que nos tiene que enviar la Seremi del grupo 6”.

Además, se informó que se espera que durante la próxima semana los documentos para los proyectos del grupo 7 sean derivados a Santiago para su revisión y eventual asignación de recursos.

Ahora, existe un grupo 8, donde se deberían entregar asignaciones directas para la construcción de nuevas viviendas, ya que las casas que hoy ocupan esas familias fueron declaradas inhabitables, “son tres familias que están esperando esa postulación, pero ellos, tendrían que pagar un monto por esas casas y en este minuto como pueden pedir eso, siendo que cada uno de nosotros recibió el beneficio sin pagar ningún costo. Nosotros estamos recibiendo este beneficio hoy día porque nuestras casas se estaban hundiendo, vivimos por años llenos de hongos, las casas inundadas, a mi me hicieron mejoramiento térmico que quedo bien, pero mi terreno se inunda completo, hubo lluvia dos días y los terrenos estaban completamente inundados. Tenemos vecinos que el agua le entra a sus dormitorios”, relató Vásquez.

La vocera de las familias de Villa Aysén, hizo un claro y directo llamado, “necesitamos que las autoridades se tomen en serio este tema y nos den una pronta respuesta favorable a los vecinos de los grupos 6,7 y 8”.

Finalmente, la presidenta de la junta de vecinos de Villa Aysén, Susana Ortiz, remarcó el llamado a las autoridades a agilizar las gestiones para que las familias afectadas y que esperan solución, puedan tener respuesta a la brevedad, ya que aseguran que en este largo proceso, de muchas reuniones y gestiones, es cansador para todos, pero sobre todo para las familias, que ven cada vez más un lento actuar de los organismos que deben dar respuesta a sus requerimientos y que hoy los tienen por más de 12 años esperando respuestas definitivas y acciones concretas.