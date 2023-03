En una sencilla y muy grata ceremonia, la Senadora Ximena Ordenes Neira, hizo entrega de un merecido reconocimiento al gestor cultural de Puerto Aysén, José Pincol.

Puerto Aysén.- La actividad se realizó en la sede del “Círculo de Hijos y Amigos de Chiloé”, organización que en la actualidad preside Pincol y ante todos sus integrantes fue sorprendido por la Parlamentaria, acompañada del Alcalde (s) Marco Coñuecar y el Concejal Jorge Figueroa.

“Primero es un reconocimiento a todo el Circulo de Hijos y Amigos de Chiloé, en particular a don José Pincol, que es la cara visible y quien los ha representado siempre. Esta región a crecido de la mano con la cultura de Chiloé, por eso era necesario visibilizar el aporte que ha realizado y su trayectoria. La ocupación del territorio de Aysén está marcada por chilotes y chilotas que se asentaron, formaron sus familias y se quedaron para trabajar en pos de un mejor futuro en nuestra región”, manifestó la Parlamentaria.

“Es el merecido reconocimiento al trabajo de una trayectoria de muchas décadas, en lo cultural, en el ámbito folclórico y ha sido crucial su rol para mantener vivo algo que es parte esencial de la identidad de Aysén.”, agregó la Senadora Ximena Ordenes.

En tanto, como una verdadera sorpresa recibió este reconocimiento, José Pincol, quien agradeció las gestiones de la Parlamentaria y valoró enormemente que este tipo instancias se realicen en vida. “Muy agradecido de la Senadora, de mi grupo, de mi gente que me sigue. Yo siempre he estado con todas las autoridades, la Senadora Ordenes ella siempre ha venido a reunirse con nosotros y esto fue una sorpresa. Este tipo de reconocimientos deben ser así, ya que, si a uno lo van a reconocer que sea en vida, porque así uno disfruta del reconocimiento y sabe que el pueblo también está con uno. Por lo tanto, muy feliz y muchas gracias”.

José Pincol, en la actualidad también dirige el conjunto folclórico “ChiloAysén”, realiza el programa “Raíces de Chiloé” en Canal 11 TV Aysén y un programa radial con rescate de tracciones de la Patagonia y Chiloé.