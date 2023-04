El alcalde de Aysén, Julio Uribe Alvarado, realizó importantes anuncios para la localidad de Villa Mañihuales: La construcción de un nuevo edificio para la Delegación Municipal, un Centro Kinésico de la Agrupación Fuerza de Avanzar, la sede de la Agrupación Raíces de Mañihuales y una cancha en el sector Chacras son las obras que próximamente se comenzarán a ejecutar en la localidad.

Villa Mañihuales.- “Tenemos múltiples desafíos y proyectos muy grandes como un nuevo complejo deportivo e incorporar a las casas que no tienen alcantarillado para el tratamiento de las aguas servidas. Son varias iniciativas de alto costo económico que vamos a llevar adelante con la unidad de Secplan que han estado presente junto a los Departamentos de DAOMA y la Dirección de Obras Municipales”, agregó el alcalde.

Además, el edil compartió con diferentes vecinos, vecinas y dirigentes de las juntas de vecinos interesados en hacer consultas sobre el Plan Regulador, producto que gran parte de las personas que habitan Mañihuales no están dentro de la zona urbana. En ese ámbito, se compartió el mail Domdigital@puertoaysen.cl para que los vecinos y vecinas que no asistieron a la reunión puedan hacer directamente sus consultas.

“Se expuso la situación actual respecto al Plan Regulador Comunal, y sobre el Proyecto de Plan Regulador intercomunal ad portas de su aprobación y las tareas que tenemos sobre generar de un nuevo plan regulador que recae en Secplan que nos encontramos formulando el proyecto para optar a financiamiento del gobierno regional, y con ellos, comenzar proceso de actualización del Plan Regulador no solo para Mañihuales sino para toda la comuna de Aysén y sus localidades”, comentó Rocío Bórquez, directora de Secplan.

También el alcalde Julio Uribe sostuvo reunión con los clubes deportivos, donde se acordaron realizar algunas tareas a corto plazo de mejoramiento y limpieza del sector del Estadio Municipal, tarea que se llevará a cabo por DAOMA. Mientras que la Secretaría de Planificación quedó con el trabajo de realizar nuevos proyectos para construir nuevos baños, camarines, y la evaluación de la construcción de una sede para el Club Deportivo Pasarela.

“Conversamos también de un posible complejo deportivo, esas ya son palabras mayores, pero quedamos en sintonía para comunicarnos en nueva reunión y comenzar a trabajar nuevos proyectos deportivos para Villa Mañihuales”, destacó Rocío Borquez.