Hace pocos días en la sede social del sector Pedro Aguirre Cerda de Puerto Aysén, se llevó a cabo una reunión donde participó el Alcalde Julio Uribe, Concejales de la comuna, el equipo técnico del Municipio y un Consejero Regional.

Puerto Aysén.- El encuentro contó con la presencia de la nueva directiva del sector y una importante coocurrencia de vecinos y vecinos de la junta n°8, quienes llegaron con la ilusión de escuchar positivas noticias en torno a un proyecto que ha sido postergado por décadas, el alcantarillado de calle Condell.

Lamentablemente una necesidad tan básica para las familias, aun no tiene fecha de inicio de las obras, por lo tanto, se mantiene la espera.

“Las noticias que nos tenían no eran muy positivas, dado que, no se va a cumplir con el cronograma que mostraron el año pasado a nuestras dirigentas anteriores de la junta de vecinos. Por lo tanto, este trabajo se va a extender un poco más, probablemente no se inicien las obras este 2023. Así es que, esperamos colocarle toda la presión posible para que esto suceda lo más pronto que se pueda”, señaló el presidente de la junta de vecinos Pedro Aguirre Cerda, Carlos Arteaga.

El dirigente, dijo estar muy claro que este es un problema que la actual administración municipal heredó, pero lamentablemente esto afecta a muchas familias.

“Sabemos que este es un problema heredado, están tratando de buscar la mejor solución, pero lamentablemente lo que hay de fondo son familias que no tienen un servicio tan básico como es el alcantarillado público, personas que están dentro del área urbana y que son parte de una población emblemática, al menos 60 años poblando el sector y que han sido postergadas desde los años 90 cuando se concretó el servicio de alcantarillado y de la planta de tratamiento, que irónicamente se encuentra en nuestra misma población”.

Carlos Arteaga, aseguró también que al postergarse por tanto años esta importante necesidad, existe, “una real desigualdad entre las personas de la misma ciudad, que es el alcantarillado, de personas que están dentro del barrio urbano. Las prioridades dentro de la vida de las personas es contar, al menos y en principio, con los servicios básicos. Esto además de la dignidad, tiene que ver con la salud de las personas, o sea, tener corriendo aguas servidas por afuera de tu casa, acumuladas en el frente es un riesgo para la salud”.

El presidente del sector Pedro Aguirre Cerda de Puerto Aysén, Carlos Arteaga, hizo un claro y enfático llamado a las autoridades y servicios públicos a trabajar para dar solución urgente a las familias de calle Condell.

“Es sumamente importante que los servicios públicos involucrados, la DOH, el Gobierno Regional, el Municipio, se pongan en concordancia y se alineen detrás de un bien mayor, que es la salud de las personas que viven en el sector, entre Juan Dougñac y Pangal. Creo que eso es lo prioritario, trabajar por la salud, la dignidad de las personas y familias que viven ahí”, concluyó el dirigente.