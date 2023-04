Se trabaja por estos días en la metodología que permita hacer efectiva esta medida, tendiente a incentivar la convivencia en el establecimiento, algo que ha sido conversado con los apoderados y estudiantes, aseguró el director (s) del liceo.

Puerto Aysén.- Gracias a un trabajo coordinado con otro establecimiento del país y desde donde han levantado algunas experiencias que ya están replicando en Puerto Aysén, el liceo Politécnico A N°1 ha implementado un sistema que permitirá calificar el comportamiento de los estudiantes, lo cual será evaluado y significará un porcentaje importante en las notas de los y las estudiantes de séptimo básico a cuarto año medio.

“Tenemos una iniciativa que fue conocida en un colegio que ha tenido muy buenos resultados académicos y que es de Ñuble, que es el colegio San Nicolás. Estamos implementando desde esta semana ya, en términos prácticos, un sistema que se llama agrupamiento flexible, que esperamos tenga muy buenos resultados, porque la idea es, agrupar en principio a los séptimos básicos en las asignaturas de lenguaje y matemáticas en tres grupos, para poder brindarles una atención mucho mas focalizada y que ellos puedan eventualmente trasladarse en estos grupos, para tener una mejor entrega educativa”, comentó inicialmente el director (s) del liceo Politécnico de Puerto Aysén, Esteban Labarca.

Labarca, añadió también que, “desde la misma iniciativa, tenemos hoy día la idea de calificar, no solo evaluar, las actitudes de los alumnos, tenemos una pauta que ya es ampliamente conocida por la comunidad y en acuerdo con los padres, con los alumnos, vamos a ver la forma de evaluar y calificar las actitudes de los alumnos. Creemos que vamos en la dirección correcta, sobre todo pensando en lo difícil que ha sido el retorno a esta presencialidad en un cien por ciento en todo el país, en particular en nuestro liceo”.

El director (s) del liceo Politécnico de Puerto Aysén, concluyó manifestando en base a lo planteado anteriormente que, “la idea nuestra es, tener una batería de medidas que apunten en el mismo sentido, en que las conductas, las actitudes, efectivamente sean las que propicien la buena formación de los estudiantes y no otras que hemos tenido en el pasado y que no son deseadas por nosotros”, puntualizó.