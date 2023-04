La conectividad marítima entre Islas Huichas y Puerto Chacabuco nuevamente en la polémica, esto debido a que, se ha anunciado que este traslado lo va a realizar la barcaza “don Beto”, una embarcación mayor a la que anteriormente efectuaba el recorrido.

Islas Huichas.- Esto no habría sido muy bien recibido por toda la comunidad, ya que, lo que se esperaba principalmente era acortar los tiempos de viaje, algo que no se cumpliría con la nueva nave.

“Nosotros acá en la isla hace mucho tiempo que se ha estado pidiendo una embarcación rápida para mejorar el servicio de la conectividad, por lo tanto, hace un par de semanas estuvo aquí la Seremi con nosotros en una reunión, donde ella vino a presentar un plan de trabajo con la nueva barcaza que iba a realizar el recorrido Puerto Aguirre – Puerto Chacabuco. Después, ellos se fueron y quedó la duda, porque había diferentes versiones, que la barcaza no era exclusiva para Islas Huichas sino que también para Cisnes, Gaviota y todos esos sectores. Después nosotros pedimos que alguna persona de transportes venga a la isla a tener una reunión con la comunidad y que expliquen los temas como corresponde. Hace dos días atrás, vinieron dos personas de transportes, donde hicieron nuevamente la presentación y ahí se preguntó todo y se salió de la duda”, señaló inicialmente uno de los dirigentes vecinales de Huichas, Javier Formantel.

Formantel, recalcó que la petición y exigencia de la comunidad al cambiar de embarcación era tener una nave más rápida que la Anastasia. “Nosotros lo único que pedíamos era una embarcación rápida, para salir rápido de la isla, ya que la Anastasia estaba demorando cuatro horas y media, de repente había personas enfermas que había que sacar, adultos mayores, niños, se aburrían porque era mucho el tiempo dentro de la embarcación. Entonces, ellos vinieron a imponernos una barcaza que va a hacer el recorrido desde Puerto Aguirre – Puerto Chacabuco, Puerto Cisnes, Puerto Gaviota, una barcaza de por si va a ser lenta, además, la barcaza Queulat solo va a llegar hasta Puerto Cisnes y de ahí hacia el norte”.

“La gente no aceptó el tema de la barcaza, la gente quiere algo rápido”

El dirigente social de Islas Huichas, dijo también que, “aquí hay varios factores que nos complican a nosotros, por ejemplo, cómo iban a abastecer la isla, los negocios, iba a ser muy complicado y el costo iba a subir. Anoche (miércoles), yo hablé personalmente con la Seremi, ellos vienen el sábado con la barcaza don Beto acá a Puerto Aguirre y vamos a tener una reunión con toda la comunidad, porque la gente no aceptó el tema de la barcaza, la gente quiere algo rápido”.

Versión Seremi de Transportes

Sobre este tema, la Seremi de Transportes Claudia Cantero, explicó, “nos encontramos ad portas de comenzar un nuevo servicio de conectividad marítima para Islas Huichas, se realizará a través de la barcaza don Beto. Esta barcaza cuenta con capacidad para 200 pasajeros, 200 metros lineales de carga, más comodidad, servicios higiénicos al interior y un sin número de mejoras que la comunidad también nos solicitó el año 2022”.

La autoridad sectorial, agregó que existirá cambio en valor del pasaje de manera positiva para la comunidad, “además hemos considerado tarifa rebajada para residentes, tarifa gratuita para adultos mayores sobre 65 años, también para estudiantes, personas con algún problema de movilidad también y sobre todo algunas mejoras en la posibilidad de incorporar rodados dentro de esta barcaza”.

La Seremi de Transportes de la región de Aysén, invitó a la comunidad a conocer el servicio, “podemos trabajar algunos aspectos a mejorar, pero siempre la idea es ir mejorando y subiendo el estándar de la calidad de los servicios que nosotros entregamos a la comunidad”, finalizó Claudia Cantero.