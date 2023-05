Una iniciativa inédita en la red de salud regional y que busca fortalecer el acceso en la atención para los usuarios.

“Cesfam en Terreno” es el nombre que lleva uno de los cambios más sustanciales de la actual administración del Centro de Salud Familiar de Puerto Aysén, liderado por la Dra. Milenka Adofacci Zamora. Esta iniciativa busca acercar a los usuarios del recinto la dación de las horas contempladas en la agenda médica mensual, es así como por primera vez se efectuó este operativo desde tres sectores de forma simultánea, un hito ampliamente valorado porque entre sus beneficios se encuentra la descongestión de la antigua zona hospital para el primer día hábil del mes y termina con la histórica fila de las 05:00 am para acceder a estas prestaciones.

Para lograr este objetivo el Cesfam trasladó a sus equipos profesionales y administrativos hasta la Biblioteca Pública de Aysén, la Tavu (Ruka) en Ribera Sur y la sede del sector Pedro Aguirre Cerda para efectuar los respectivos agendamientos y, además, aprovechar la instancia para avanzar con la campaña de vacunación con La Dupla (Influenza + COVID-19).

Al respecto, la directora del Centro de Salud Familiar en Puerto Aysén, Dra. Milenka Adofacci Zamora, expresó la felicidad generada en el recinto tras el desarrollo de la actividad. “Pudimos ver un despliegue completo de los tres sectores verde, amarillo, y rojo en nuestra comuna y abrimos con bombos de platillos, después de la elección de la última elección de directiva en la junta de vecinos de Pedro Aguirre Cerda el sector rojo, con un despliegue realmente maravilloso.”

Asimismo, la personera de Salud Primaria en la comuna porteña de explicó las mejoras sustantivas que esto trae para los usuarios respecto a la confortabilidad y calidez. “Es muy gratificante para nosotros ver que estas iniciativas son apreciadas por la comunidad, que nos piden que sigamos replicándolas en los próximos meses y es nuestro compromiso como administración actual el desplegarnos en los territorios para poder llegar de mejor manera a los usuarios con los servicios que ofrece nuestro Cesfam”.

En tanto, distintos vecinos de Puerto Aysén abordaron los beneficios que el “Cesfam en terreno” significa para ellos. Este es el caso de Gloria Coloane, quien relató el cambio sustancial desde la espera que antiguamente se hacía antes de las 06:00 am por una atención más ordenada desde las 09:00 am. “Es una buena oportunidad para nosotros que vivimos tan lejos y por las mañanas cuesta tener movilización para acercarnos al Cesfam y esto me parece fantástico, muy bueno todo, la atención, igual todo muy bueno” declaró.

Por su parte, la histórica dirigenta de la comuna porteña, Leda Andrade, relevó que “es una muy buena instancia, porque, así como nosotros que somos grupos de adultos mayor, también hay mamás que tienen niños chicos, por lo menos estamos en un lugar bien abrigado, están todos sentaditos. Yo encuentro que es muy bueno, muy bueno. Me alegro porque por todos nosotros y ojalá sigamos así”.

Finalmente, Ruth Puinao, quien concurrió también hasta uno de los sectores habilitados para la entrega de horas correspondiente a la agenda médica mensual y destacó que “se le agradece la gestión a las personas que hicieron posible esto, ya que para sacar una hora en el Cesfam había que estar a las 05:00 am y muchas veces no se alcanzaba el cupo. Entonces esto es maravilloso”, puntualizó Puinao.