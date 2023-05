El pasado viernes se informó a través de un comunicado la designación del delegado presidencial de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, la cual generó molestia y rechazo en miembros de la comunidad aysenina

Juan Pablo Mayorga, presidente de la Junta de vecinos N° 14 de Villa Mañihuales, expresó:

“Queremos demostrar nuestra desconformidad con la elección del delegado presidencial provincial, la verdad es que esperábamos que por lo menos sea una persona de la comuna, nos sentimos muy tristes, este tipo de cosas se han ido repitiendo a lo largo de este gobierno, no debería haber mayores errores en estas cosas, sabemos que el ex delegado Salfate dejó la vara muy alta, creemos que una persona, que no es de Aysén sea capaz de gestionar ya que no conoce el territorio”

Patricio Chiguay, presidente de la agrupación de Aysén “Sembrando sueños”, rechaza categóricamente la designación a dedo una vez más de un afuerino, “Nos sentimos totalmente pisoteados, despreciados, el gobierno central no mira las provincias y comunas con respeto a sus habitantes, independiente de su partido político, creemos que el delegado o delegada presidencial debiera ser del territorio de Aysén, un vecino de nuestra ciudad, no así una persona que viajara toda los días de la ciudad de Coyhaique. Estamos cansados que todo quede en Coyhaique, por último sabemos que en Aysén existen profesionales capaces de asumir este tremendo desafío y no fue considerado por el gobierno, somos la provincia que sostiene económicamente la región, sacaremos la voz porque estas cosas no pueden pasar, queremos escuchar a nuestra Senadora y Gobernadora que siempre hablan de descentralización y de renovación de la política, esperamos que nuestro Presidente Boric escuche el territorio y cambie la designación”

Desde Puerto Chacabuco, la dirigente social Aide Almonacid indicó “No estamos de acuerdo con este nombramiento, no representa a nuestra gente, queremos alguien de nuestro territorio, no alguien que viene de Coyhaique y desconoce nuestras necesidades y realidad, tenemos gente preparada en Aysén, es tiempo de gente joven con ideas nuevas”

Por último la presidenta de la junta de vecinos Antonio Michelato de Aysén, Silvia Chiguay; “Quiero expresar mi molestia, la desconformidad de muchos y muchas, al traer un delegado que es de Coyhaique, creo que el centralismo se está centrando en Coyhaique, lamento que sea su amistad con otras autoridades ausentes en el territorio, como la gobernadora. Sabemos que él fue Seremi del gobierno de la presidenta Bachelet, tiempo en el cual fue un seremi nefasto. No estamos de acuerdo los ayseninos con esta persona, queremos que se venga a vivir Aysén que se ponga cuero de chancho y las botas de goma, porque no queremos una autoridad de paseo, ya que si hay lluvias, inundaciones. La autoridad debe estar a la hora que sea, lamentamos que este cambio sea en desmedro de nosotros como ayseninos, nuestro antiguo delegado siempre estuvo presente y en terreno a la hora que sea. “