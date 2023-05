Con una alta asistencia, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura en Puerto Aysén la ceremonia de apertura oficial del programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, que se ejecuta en convenio con el municipio local. La intervención programática, tiene como finalidad que las participantes fortalezcan su autonomía económica, mediante la implementación con pertinencia cultural y territorial, promoviendo la incorporación, permanencia y desarrollo en el mundo del trabajo remunerado.

Aysén.- Respecto a la relevancia que tiene el modelo programático que se condice con los lineamientos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, el Delegado Presidencial Provincial (S) de Aysén, Samuel Navarro Castro, dijo: “el programa de Gobierno está enfocado este año particularmente en tres ejes que son seguridad económica, ciudadana y social. Justamente, respecto a este último énfasis es el que se va entregando a través de distintos programas a las mujeres, ayer estuvimos en Chile Chico con el 4 a 7 y hoy con el Mujeres Jefas de Hogar. En este sentido, hacemos un llamado para que la población se informe a través de los medios, páginas web y redes sociales oficiales de nuestros servicios, sobre aquellas actividades que estamos desarrollando; para que puedan participar e incorporar estos conocimientos para tener una mejor calidad de vida”.

Junto con destacar las más de dos décadas de permanencia del programa Mujeres Jefas de Hogar en la comuna de Aysén, la Directora Regional (S) de SernamEG, Carla Arriagada Malagueño, manifestó: “la autonomía económica de las mujeres es uno de los pilares fundamentales del trabajo que tiene el Servicio, y en este sentido, este modelo programático es relevante, porque trabaja en un ámbito en el cual habitualmente las mujeres se ven muy afectadas. A propósito de la pandemia tuvimos retrocesos de más de una década en la inserción laboral femenina; por lo tanto, que este Programa siga trabajando con fuerza, visibilizando sus necesidades, es fundamental para el país, el Servicio y las comunas donde se desarrolla; ya que las mujeres también impulsan la economía de Chile”.

Por su parte, el Director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Aysén, Marco Coñuecar Villegas, sostuvo que “estamos muy contentos con este Programa y abiertos a abrir nuevos convenios de colaboración y de trabajo mutuo, porque aquí hay una labor de varios departamentos del Municipio e instituciones. Siempre que se piense en el bien mayor, y que sería en este caso, el apoyar a las mujeres es fundamental. Ellas son un pilar fundamental para la sociedad y el crecimiento de la comuna y esta instancia es una forma de poder decir que las políticas públicas buenas se tienen que repetir; así que esperamos que sigamos trabajando y creciendo. Les deseamos éxito a las 90 mujeres que son parte de este modelo programático y sabemos que al momento que egresen tendrán más herramientas y oportunidades para que cumplan sus sueños”.

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL EN POS DE LAS MUJERES

La participación de las mujeres en el programa Mujeres Jefas de Hogar, se inicia con los Talleres de Formación para el Trabajo y finaliza después de 9 meses con la ejecución de actividades, de acuerdo a su proyecto laboral a corto plazo. Para el desarrollo de los contenidos de algunas sesiones de los talleres, se solicita la colaboración de algunos servicios y oficinas municipales. Durante el año 2022, se contó con el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos; Inspección Provincial del Trabajo; Oficina de Desarrollo Económico Local y el programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres.

Tal como se ha señalado, una de las líneas de apoyo que contempla en su diseño el programa Mujeres Jefas de Hogar, es la capacitación en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por consiguiente, las participantes cursaron capacitaciones de alfabetización digital básica y avanzada en el Centro de Formación Técnica Estatal de Aysén. En esa línea, en la ceremonia de apertura del modelo programático se realizó junto al egreso de las mujeres que cumplieron su trayectoria el año 2022 la entrega de su certificado por parte de la casa de estudios. Patricia Paillacar Cayun fue una de ellas y se refirió a la gestión con la casa de estudios, precisando que “fue una experiencia muy satisfactoria el ser parte del programa Mujeres Jefas de Hogar, porque pude terminar varias etapas, si bien estaba acostumbrada a iniciar cursos no los terminaba, ya que para las mujeres se nos presentan muchos obstáculos. Ingresé siendo dependiente, pero me preparé para poder abrir mi campo laboral de manera independiente. Saqué el cuarto medio laboral y también me certificaron en computación, porque a pesar que una tiene varios años, también le falta esa parte tecnológica que es muy útil”.

En la actividad que marca el inicio oficial año 2023 del programa Mujeres Jefas de Hogar estuvieron presentes el Delegado Presidencial Provincial (S) de Aysén, Samuel Navarro Castro; el representante del Alcalde de Aysén, Marco Coñuecar Villegas; el Consejero Regional de Aysén, Marco Gillibrand Marín; la Directora Regional (S) del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Carla Arriagada Malagueño; la Directora Ejecutiva Regional de Fundación Prodemu, Ingrid Osorio Santana; el Fiscal del Centro de Formación Técnica Estatal, Selim Carrasco Lobo; y el Jefe de Carrera del Área Académica del Centro de Formación Técnica Estatal, Lorenzo Ale Moore.