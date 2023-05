La nueva agrupación busca asegurar el cumplimiento ante los dispositivos sanitarios de las garantías de atención contenidas en las leyes de reparación en Derechos Humanos para víctimas de la Dictadura.

Puerto Aysén.- Con mucha alegría y desde la Sala de Uso Múltiple del Barrio Ribera Sur Costanera, un grupo de vecinos y vecinas de Puerto Aysén se unieron para constituir legalmente una nueva agrupación que permitirá trabajar en los derechos de Salud contenidos para la reparación integral de las víctimas de la dictadura cívico – militar acaecida entre 1973 y 1990 (PRAIS). Esta organización fue bautizada con el nombre de un reconocido aysenino defensor de los Derechos Humanos. La materialización de este hito se remonta a un reclamo efectuado en marzo ante el CESFAM porteño por el retraso en una atención de salud oral.

La nueva agrupación fue denominada “Arnoldo González Vargas “Yoto’” en honor a quien fuera una persona clave para la elaboración de los informes Valech y Retting desde la Patagonia – Aysén. Dos de sus hijos se integraron a la agrupación y expresaron sus palabras de agradecimiento y gratitud en la constitución legal ante la encargada de Organizaciones Comunitarias del Municipio de Aysén.

Al respecto, la directora del CESFAM de Puerto Aysén, Dra. Milenka Adofacci Zamora, destacó que “a mí me enorgullece gratamente que a través de los reclamos de OIRS hayamos trabajado sobre una materia que era muy sentida en una población y que no es menor en nuestra comuna, que es la población PRAIS. Por eso que la intención de la comunidad de organizarse, encontrarse también en un año que es conmemorativo, es tremendamente significativo. Me enorgullece mucho poder decir con propiedad que somos el primer CESFAM que puede reconocer y ejercer el derecho efectivo de que la comunidad PRAIS sea un grupo preferente y prioritario en donde realmente exista una reparación efectiva desde los dispositivos del Estado hacia esta comunidad”, enfatizó.

Por su parte, la presidenta de la nueva agrupación, María Luisa Figueroa, relató la experiencia usuaria que la llevó a estampar el reclamo en la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) y unir voluntades a través de convocatorias masivas, para finalmente generar una agrupación que permita visualizar la problemática actual que posee la comunidad registrada en el PRAIS. “Nosotros no necesitamos que vengan dos personas una vez al mes. Nosotros tenemos el derecho, como tienen todos, de tener una casa PRAIS o de estar funcionando en un lugar en el hospital”, sentenció la dirigente.

Finalmente, Tamara González, quien es hija de “Yoto” González, explicó que para ellos como familia al conocer que la agrupación buscaba honrar a su padre con el nombre fue “un orgullo”. “Es la representación propia de él, desde el primer momento él siempre estuvo trabajando por los derechos humanos, por la Comisión Valech, exonerados políticos, siempre por la comunidad de Aysén. Entonces, para nosotros fue un orgullo, más que pedir una autorización, nosotros estábamos muy agradecidos”, puntualizó la integrante de la nueva agrupación aysenina.