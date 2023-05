Julio Uribe, fue claro en señalar que junto a la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz, ha tenido un excelente trabajo, con mucha colaboración mutua y gestiones que han permitido avanzar en diversos temas para la comuna.

Aysén.- Este miércoles y jueves visitará la región el Ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien ya tendría definida su agenda, mayoritariamente en Coyhaique y un par de actividades en Balmaceda. Esto sin lugar a dudas, preocupa a otras localidades, ya que, en cada punto del territorio hay temas y necesidades que, las autoridades locales y dirigentes esperan plantear a la autoridad central.

En Puerto Aysén, existen varios temas relacionados con viviendas, comités que esperan la entrega de sus complejos habitacionales, otros que llevan más de una década exigiendo soluciones definitivas y concretas como Villa Aysén y otras organizaciones que buscan acelerar la adquisición de terrenos y la habilitación de otros para poder cumplir el sueño de la casa propia.

Es en ese sentido que, en reuniones sostenidas con anterioridad en la capital del país, el Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe Alvarado, solicitó al Ministro que al viajar a la zona, pueda estar en Puerto Aysén.

“Nosotros en la última visita a Santiago, nos entrevistamos con el Ministro y lo invitamos a Puerto Aysén, a que se haga presente por las diferentes necesidades en los comités de vivienda, la misma infraestructura del puente urbano donde también ellos tienen algo que decir y para que conozca Aysén, que conozca su gente, que podamos tener reuniones. Yo hablé ahora cuando venia, porque justamente iban a estar los diez alcaldes reunidos acá, así es que, era un importante lugar de encuentro, pero, lo suspendieron y lo dejaron todo en Coyhaique”.

El Alcalde de la comuna de Aysén, citó algunos ejemplos, donde la acción del Estado y los gobiernos, lamentablemente solo se ejecutaría mayormente en Coyhaique.

“Yo sigo insistiendo que, para Coyhaique es todo, o sea, nosotros veíamos, por ejemplo que, el Injuv tiene un cowork, donde los jóvenes pueden ir a hacer impresiones, proyectos, es una oficina completa y todo es gratis. En cambio nosotros tenemos que tener nuestro encargado de la oficina de la juventud, todo con cargo al Municipio, lo mismo sucede, por ejemplo, con los asuntos indígenas, nosotros tenemos nuestra oficina, en cambio en Coyhaique tienen a la Conadi y ahí hacen todo. Entonces, cuando llegan los recursos, llegan todos para Coyhaique y no llegan para Aysén, es por eso que, hemos creado diferentes oficinas, donde hemos estado apalancando recursos, pero es injusto”.

Julio Uribe, criticó el centralismo que ha ejercido por muchos años la capital regional.

“Muy injusto lo que sucede con la capital regional que se lleva todo, todo súper centralizado y nosotros que somos la segunda ciudad más grande de la región y no nos toman en cuenta, que queda para Tortel, Villa O´higgins, que son lugares que realmente están alejados de este centralismo que nos mata. Nosotros hemos dado un ejemplo de descentralización, estando en Mañihuales, Islas Huichas, Chacabuco, porque si criticamos el centralismo que ocurre en nuestra región, no quiero que en mi comuna ocurra eso”.