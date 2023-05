La actividad congregó a destacados empresarios turísticos de distintos puntos del país que dieron a conocer su experiencia y camino en el mundo empresarial.

Puerto Aysén.- Con el objetivo de compartir experiencias y potenciar a empresas y emprendedores del rubro del turismo de la mano con las nuevas tecnologías, en Puerto Aysén se realizó el Conversatorio “Turismo Digital 2023”, actividad colaborativa organizada por el programa Fortalece Pyme Aysén, el PER Turismo Aysén y desarrollada en Ecoterráneo Cowork.

La jornada tuvo como invitados a Marina Secco, dueña del Café Cassis, la cual cuenta con casi 20 refugios/café a nivel nacional; Marcus Campos, dueño de Ruedas de la Patagonia en Villa O´higgins e Isabel Correa, fundadora de la “Baita Conguillio”, proyecto ubicado dentro del parque nacional Conguillio en la novena región. En la actividad fueron convocados emprendedores locales de distintos puntos de la región de manera presencial y virtual, quienes pudieron escuchar las experiencias y aprendizajes a través de una conversación cercana con los exponentes.

El encuentro se llevó a cabo en Ecoterráneo Cowork, espacio instalado en Puerto Aysén, que fue creado para congregar instancias de dialogo, transmisión de conocimientos y actividades de colaboración abiertas a toda la comunidad.

“Para nosotros es esencial congregar estas instancias en Aysén, es lo que queremos ser como Cowork, el centro de las actividades dedicadas a emprendedores o a las empresas del sector. Tenemos presente a nuestros emprendedores de la incubadora de negocios, porque cuando uno emprende, no solamente necesita clases y conocimiento técnico, sino que también escuchar otras experiencias y generar redes. El objetivo es que vayan conociendo y aprendiendo de otros empresarios y emprendedores, quienes ya han pasado por los mismas dificultades o triunfos en su desarrollo empresarial. Es importante destacar que esta actividad es abierta a la comunidad por lo que cualquier persona interesada puede inscribirse y venir al cowork”, destacó la gerenta de Ecoterráneo Cowork, Marcela Vidal.

Rolf Traeger, gerente del Per Turismo Aysén Patagonia, puso en valor el significado que tiene la transmisión de conocimiento entre quienes comparten un área productiva desde distintos puntos del país.

“Se genera esta sinergia, se genera esta asociatividad y se genera el conocimiento de ver en que están sus pares, ver en que están trabajando, ver como ir creciendo, ver cuáles son los desafíos, cuales son las dificultades que tiene el emprendedor en el territorio y no solo en el territorio, en la vida diaria”

Isabel Correa, fundadora de la Baita Conguillio, al interior del Parque Nacional del mismo nombre, en la región de la Araucanía, resaltó la instancia que congregó a empresarios y emprendedores del turismo.

“Una invitación muy enriquecedora que me complace mucho, primero, hace más de 30 años que no volvía, porque soy emprendedora y en turismo uno tiene pocas vacaciones, se trabaja de lunes a domingo, todo el año. Pero estos espacios de conversación, de aprendizaje, intercambio, inspiración, son muy importantes, feliz de estar acá, poder recorrer, conversar y escuchar a nuevos emprendedores o algunos que ya están consolidados. Por ello, decir que la persistencia, la perseverancia, la resiliencia y la asociatividad, creo que son palabras claves para poder funcionar bien, existir y mantenerse vivo en este complejo pero bellísimo rubro”.

En tanto, Marcus Campos, con su emprendimiento “ruedas de la Patagonia” en Villa O´higgins, ha podido desempeñarse en el rubro del turismo a nivel nacional y binacional, experiencia que quiso compartir con los asistentes al conversatorio “Turismo Digital 2023”.

“Súper importante, relevante, poder compartir esta experiencia, invitarlos a creer en esto, en la digitalización, hacer una apuesta y realmente es un salto para los emprendedores. Este es un trabajo arduo, tanto público como privado y la apuesta que debiéramos hacer como región, como destino, porque aquí no tenemos que mirar al pueblo de al lado como enemigo, somos un destino y tenemos que trabajar para ello”.

Destacar que el conversatorio “Turismo Digital 2023” fue una instancia colaborativa entre el Per Turismo, el programa Fortalece pyme y Ecoterráneo Cowork.