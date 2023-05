La Municipalidad de Aysén se encuentra ejecutando una cartera de proyectos enfocados en la prevención del delito, con la finalidad de entregar mayor tranquilidad a las vecinas y vecinos de la comuna. No obstante, durante la implementación a nivel nacional de los planes relacionados con seguridad, la comuna de Aysén ha sido dejada fuera de los programas recientemente instaurados, como el “Plan Calles sin Violencia”.

Aysén.- De acuerdo a lo señalado por el director de Seguridad Pública, Marco Coñuecar, “no podemos ser castigados por la baja de delitos, porque esto se debe a un trabajo colaborativo y a un esfuerzo con Carabineros que hemos redoblado en la comuna”, destacando que la Municipalidad de Aysén es la única de la región en contar con una dirección de Seguridad Pública.

“Hemos visto que gran parte de los recursos se quedan en la capital regional, por lo que creemos que es importante que se haga un reconocimiento al trabajo que hemos estado ejecutando y podamos ser considerados para la implementación de futuras políticas enfocadas en la prevención y combate de los delitos”, agregó Coñuecar.

Actualmente, la Dirección de Seguridad Pública se encuentra ejecutando un proyecto para dotar de nuevas luminarias y cámaras de televigilancia al Parque Municipal de Puerto Aysén, ex Isla Díaz, para prevenir el consumo de sustancias ilícitas en el espacio público. Estas acciones se complementan con las fiscalizaciones que se llevan a cabo a los locales nocturnos, en colaboración con Carabineros y el Servicio de Impuestos Internos.

Estas acciones han marcado un precedente, que se refleja en la contribución a los bajos índices delictivos de alta connotación social. Así mismo, se realizan frecuentes patrullajes nocturnos en las diversas localidades de la comuna, en los que junto con Carabineros se efectúan controles de alcoholemia y documentación a los automovilistas. Además, la Dirección ejecuta labores de apoyo en los controles aduaneros que se realizan en Puerto Chacabuco, para ayudar a interceptar cargamentos ilegales que pudiesen intentar ser ingresados a la región.

Los bajos índices de tasas delictivas se deben, en palabras de Coñuecar, al trabajo conjunto que se realiza de manera coordinada entre Carabineros, la PDI, la Armada de Chile, Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y el Municipio. “Aquí hay un trabajo mancomunado, hemos incluido a más organismos para fiscalizar y aumentar los esfuerzos por una mayor seguridad. Si bien la comuna presenta una considerable baja de delitos, no puede significar un castigo a la hora de entregar recursos. Al contrario, esperamos que nuestro trabajo sea reconocido por las autoridades para entregarnos el apoyo y los recursos necesarios”, agregó Coñuecar.

La Seguridad Pública es uno de los ejes en que se centra la actual administración, y para ello se postulan y ejecutan iniciativas como la reposición de luminarias e instalación de cada vez más cámaras de televigilancia. No obstante, para seguir avanzando, se requiere del apoyo de las autoridades con el fin que se puedan ejecutar más acciones en directo beneficio de la comunidad.