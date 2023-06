Con la intención de reunirse con vecinos de Puerto Aguirre, Estero Copa y Caleta Andrade, el diputado Miguel Ángel Calisto y el Consejero Regional Sergio González, se trasladaron hasta Islas Huichas. En la reunión, las principales preocupaciones planteadas por los habitantes de esta zona fueron la conectividad, la falta de alcantarillado y los temas pesqueros.

Aysén.- Según el diputado Calisto, “la principal preocupación de la gente que vive del mar es la posibilidad que lleguen flotas de otras regiones a depredar sus recursos. Abordamos preocupaciones que hoy en día nos alertan, principalmente por el tema de la ley bentónica y la ley que crea el SBAP, que ya se aprobó en el Congreso”.

Según el Consejero Regional Sergio González, “escuchamos sobre todo lo que es el tema de zonas contiguas, las modificaciones de ley que se están tramitando. Como Gobierno Regional y como Consejo Regional vamos a seguir atentos para poder apoyar en cualquier instancia que tengan que ver con las necesidades que tenga nuestra isla”.

Cristian Chávez, representante de la mesa bentónica de Aysén, indicó que “estamos muy preocupados, porque sentimos que se nos están acabando los recursos y se nos viene la máquina encima. Tenemos muchos problemas, el primero de las Zonas Contiguas. Lo que más nos preocupa es que una comuna vota a favor de las Zonas contiguas, como es el caso de Guaitecas, y está votando a favor de extraer los recursos desde otras comunas, no de su territorio”.

El dirigente indicó que “se sacan recursos especialmente de la comuna de Aysén, de acá del sector de Islas Huichas. Estamos muy preocupados por que ya sabemos que la flota de la décima región se nos viene encima. Agradecemos que las autoridades vengan para acá. Como pescadores artesanales creemos que vamos directo a un colapso, se lo venimos diciendo a la Subsecretaria de Pesca que el erizo se va a exterminar, porque no lo están cuidando”.

Alcantarillado

El legislador se refirió a otra de las necesidades planteadas por los vecinos, el alcantarillado. Según el legislador, “este es un tema histórico, muy urgente y necesario que tenemos que buscarle una solución. Es importante que el Municipio de Aysén presente un proyecto que sea viable y permita la construcción de un alcantarillado definitivo en la zona”.

Conectividad

Con respecto a este tema, el diputado Calisto indicó que “hoy en día los vecinos se están demorando mucho para llegar a Aysén, incluso 14 horas, lo que genera una serie de problemas para las personas que viven acá, que muchas veces deben ir por temas de salud o para hacer trámites a la capital comunal”, señaló el legislador.

Finalmente, Esteban Barrientos, vecino del sector, aseguró que “la conectividad está muy complicada en la isla. Creo que la Seremi nos ha abandonado bastante en este tema, y se trata del tema más importante. Una buena conectividad mejora la salud, la educación, no es lo mismo que vivir en el continente. Nosotros necesitamos seguridad en materia de conectividad. La última barcaza que nos pusieron don Beto, no nos entrega eso. No tiene las comodidades para el adulto mayor y se demora mucho”.