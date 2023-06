Por estos días se han registrado algunos cortes de energía eléctrica en Puerto Aysén, algunos programados y otros no, incluso cortes intermitentes por algunos segundos, situación que inquieta a la comunidad, la que no duda en expresar su malestar por redes sociales, esperando que esta molestia llegue de alguna forma a la empresa a cargo de la generación y distribución del suministro, Edelaysén.

Puerto Aysén.- María Inés Oyarzún, comerciante y vecina de Puerto Aysén, lamentó la escasa comunicación directa que la empresa tiene con la ciudadanía y la falta de información oportuna.

“Lo más grave que la información no se da y cuando se entrega es vía Twitter y cuando ya el servicio esta repuesto, tampoco entregan los motivos. Pero hace rato ya que la empresa Edelaysén ha hecho muy poca presencia en nuestra comuna de Aysén, dejando casi en abandono nuestra comuna, está centrada en un cien por ciento en la capital regional, acá tenemos muy poco funcionamiento, cada día se nota menos”.

Oyarzún, repasó también a las autoridades por no tener un pronunciamiento respecto al comportamiento de la empresa Edelaysén. “También un tirón de orejas para nuestras autoridades, que tienen que velar para que nuestra comunidad se sienta respaldada por ellos. Edelaysén es una empresa cara y cuando se corta la luz su presencia es nula y sus declaraciones también”.

Por último, la comerciante aysenina, recalcó que, “yo no estoy en contra de una empresa, pero la empresa no nos regala nada, nos cobra y nos cobra caro. Acá no le estamos pidiendo ningún favor, todo lo contrario, acá la empresa le debe muchas cosas a la comunidad, después de estos cortes, la reposición, no hay ninguna baja, no se nota nada. Entonces, yo creo que están haciendo lo que quieren, ya que, no hay ningún peso político de autoridades que velen por la seguridad de nuestra comuna de Aysén”.