Más de una década han debido esperar los integrantes del proyecto habitacional “Calafate – Patagón” de Puerto Aysén, para ver concretado el sueño de la casa propia. Aun cuando han visitado en algunas oportunidades las obras y han constatado el notorio avance que presentan sus casas, estas no estarían listas para ser habitadas a raíz de algunas observaciones, afirmó la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz.

Aysén.- Ruz, agregó que, los plazos para que ello ocurra no dependen esta autoridad sectorial, sino mas bien, de otros organismos. “Calafate Patagón, esta es un paño de terreno donde también está un proyecto habitacional que es el comité habitacional Amuyen 1 y Amuyen 2 y el comité No tengo Casa Propia. Los que están más próximos para ser entregados son Calafate Patagón, hemos sostenido reuniones con las familias para que pronto pueda entregarse, pero acá, los plazos no dependen de Seremi sino que se está viendo con la empresa y también con la DOM, para poder subsanar los errores o las observaciones más administrativas que puedan quedar”.

La Seremi de Vivienda de la región de Aysén, afirmó estar consciente de la necesidad de las familias, esperanzada en que puedan contar con sus casas en el transcurso de este primer semestre. “Esperamos que dentro de este primer semestre se puedan entregar esas viviendas, pero tal como le hemos señalado a las familias, ya no depende de la Seremi de Vivienda sino que son plazos más internos. Pero si se puede señalar que se está haciendo todo lo posible para poder entregar las 108 viviendas de Calafate Patagón, porque tenemos la plena convicción de todo lo que ha costado para que ellos puedan cumplir sus sueños”.

Consultada la autoridad, si es que, en el transcurso de la ejecución del proyecto se ha presentado algún problema con el terreno o los recursos para concluir la iniciativa, Paulina Ruz, indicó.

“No hay problemas de terreno, de materiales, de recursos, ni en la ejecución de obras, las casas ya están terminadas, lo que se está es en los últimos trámites administrativos, obteniendo los permisos y las observaciones que quedan en el proyecto en si con los expedientes en las manzanas. Es algo bien técnico que se está viendo con la DOM y con la empresa Bellavista, se está trabajando en ello”, puntualizó.