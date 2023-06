En busca de fomentar la sensibilización y reflexión en la comunidad acerca de la no discriminación en relación a las diversidades sexo-genéricas, se llevó a cabo la Jornada de Capacitación titulada “Diversidades sexo-genéricas desde el marco internacional de los Derechos Humanos. La jornada, organizada desde el Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres, iniciativa conjunta entre SERNAMEG, la Ilustre Municipalidad de Aysén y el Instituto de Derechos Humanos, se llevó a cabo en las dependencias de la Biblioteca Pública de Aysén.

El objetivo central de esta actividad fue promover procesos de sensibilización y reflexión respecto a la no discriminación en relación a las diversas orientaciones sexuales e identidades de género. La instancia congregó a la Red Intersectorial de Violencia contra las Mujeres (VCM), compuesta por diversas instituciones comprometidas en la lucha contra la violencia de género. Leslie Bruna, encargada del Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres del Centro de la Mujer Naá Alveré, destacó la importancia de nutrir el conocimiento y capacitar a los profesionales de la red en lo que respecta a las nuevas comunidades queer. La capacitación que contó con las presentaciones “Marco general de Derechos Humanos y Género” de la expositora Carla Romo, jefa subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Región de Aysén, y “Diversidad sexual y nuevas comunidades queer” de Leslie Bruna, buscaron entregar herramientas teóricas y prácticas para abordar de manera efectiva las realidades de las comunidades LGBTIQANB+.

“Estamos visibilizando y siendo conscientes de que esto no es una moda, sino un estilo de vida, una forma de ser, sentir e identificarse. Desde esta perspectiva, pretendemos apoyar los conocimientos de nuestros colegas en la red de VCM, red que incluye programas de la Ilustre Municipalidad de Aysén, programas de infancia, Carabineros de Chile, entre otros. Cada uno de ellos reconoce la necesidad de actualizar sus conocimientos para enfrentar las nuevas realidades de la comunidad”, afirmó Leslie Bruna.

Por su parte, Carla Romo Sanhueza, jefa subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Región de Aysén, resaltó el objetivo de visibilizar y sensibilizar a los distintos colegas y servicios públicos respecto a la diversidad y las disidencias sexuales. “El Instituto a través de sus informes anuales, ha establecido líneas de trabajo que nos ayudan a educar y sensibilizar en materia de derechos humanos, conectándolos con el respeto, la aceptación y la participación efectiva de las diversidades y disidencias sexuales”, agregó.

La jornada de capacitación constituye un importante paso hacia la no discriminación y la igualdad en la sociedad. A través de la promoción de los derechos humanos y la sensibilización, se busca generar un cambio cultural que valore la diversidad y respete las identidades sexuales y de género. Esta iniciativa demuestra el compromiso de las entidades participantes en construir una comunidad inclusiva y libre de violencia y discriminación.