Hasta las dependencias del liceo Raúl Broussain Campino, en Puerto Aysén, arribó este jueves la directora ejecutiva de la Escuela de Desarrollo de Talentos, EDT, de la Universidad de Chile, Gladys Ahumada.

Puerto Aysén.- Ello, en el marco de la alianza de trabajo entre ambas instituciones, que se ha extendido durante cuatro años, y que hoy incorpora un total de nueve estudiantes, quienes se han visto beneficiadas por este programa de la Facultad de Economía y Negocios de la casa de estudios superiores, cuyo objetivo apunta a apoyar a estudiantes sobresalientes de los liceos del país para así entregar una formación integral que les permita ingresar, mantenerse y graduarse de la educación superior.

De esta manera, el encuentro estuvo protagonizado por las alumnas junto al equipo docente del establecimiento -conformado por los profesores María José Molina, Cristina Galarce, Evelyn Betancourt y Francisco Álvarez-; el director del liceo, Eduardo Obando; y el alcalde de la comuna, Julio Uribe. Todos actores relevantes dentro de este trabajo, cuyos réditos han sido totalmente positivos y que han significado mejoras, especialmente, en los puntajes de las últimas rendiciones de PTU, así como el ingreso de estudiantes a prestigiosas universidades del país.

“Vengo a conocer a las alumnas que se integraron este año y a mostrarles el interés que tenemos como escuela de continuar con esta alianza porque el desempeño de los estudiantes de la zona ha sido notable. Hemos tenido muy buenos resultados, tenemos estudiantes de esta región y de este liceo que hoy se encuentran cursando excelentes carreras en universidades super selectivas”, manifestó la directora de la EDT, Gladys Ahumada.

La profesional agregó que “es fundamental fortalecer este vínculo que ha sido, sin duda, el más exitoso de la escuela. Además, nosotros cumplimos 10 años este 2023 y parte importante de nuestro proceso de crecimiento fue incorporar a Aysén, que fue la primera región en formar parte de este programa, y con eso nosotros descubrimos que podíamos hacer educación a distancia, podíamos lograr los mismos resultados que con los alumnos presenciales desde lejos y desde ahí transformar el futuro de los jóvenes”.

Por su parte, el edil aysenino relevó esta visita que permitirá seguir afianzando el trabajo construido a lo largo de los años, potenciando así al objetivo principal de esta alianza, como son las y los jóvenes ayseninos. “El apoyo que han tenido de la Universidad de Chile es tremendo. Este año se está preparando una nueva pasantía, así como la continuidad de un camino que ya ha dado frutos. Por lo tanto, para nosotros un tremendo orgullo poder contar con estos programas y ser parte de ellos. Asimismo, destacar el profesionalismo y el compromiso de los docentes del liceo, que les permite avanzar en materia de educación superior y la formación de personas integrales”.

REACCIONES

Sobre la importancia de la Escuela de Desarrollo de Talentos en la vida académica y personal de las estudiantes que son parte de este proyecto, María Cárdenas, de cuarto año medio expresó que “yo ingresé hace dos años a la EDT. Al principio fue un poco difícil porque requiere de mucho compromiso. Las clases son luego del horario del liceo, también los sábados. Es agotador, sin embargo, cuando pasa el tiempo y miras hacia atrás te das cuenta que ha valido la pena. Cuando ves los avances, las mejoras”.

La alumna añadió que “la EDT ha sido súper importante, cambió mi manera de ver las matemáticas, por ejemplo, que es lo que más me costaba. Creo que es una experiencia de aprendizaje muy enriquecedora, y sería muy importante ver más alumnos ser parte de esto. Y felices con la visita de la directora ejecutiva. Da muestra de su compromiso con la región y con nosotras, así que muy contenta de ser parte de este programa, que estoy segura me permitirá lograr mis metas”.

Finalmente, Maira Parada, de tercer año medio ingresó este 2023 a la EDT, sin embargo, a escasos meses de comenzar “ya he visto resultados, en matemáticas, por ejemplo, también en lenguaje. Todo ha sido genial, se nota el compromiso que tienen con uno, y me imagino que con esto tengo una gran oportunidad de ingresar a la educación superior. Los profesores son súper dedicados y se dan el tiempo para enseñarnos, y eso se agradece”.

Señalar que en julio de 2022 las estudiantes fueron invitadas a conocer las dependencias de la Universidad de Chile, así como espacios académicos y culturales de la región Metropolitana, en esta gira de estudios que se extendió durante una semana, y que fue posible gracias a las coordinaciones del liceo con la EDT, en colaboración con el municipio aysenino.