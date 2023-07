Tras reunirse con vecinas y vecinos del pasaje Griselda Gárate de Puerto Aysén, quienes le plantearon los distintos problemas de habitabilidad con los que tienen que lidiar en el día a día, el diputado Miguel Ángel Calisto instó al Gobierno a crear un plan que permita el financiamiento para la regularización de distintos sectores de la región que tienen esta problemática, con el fin de mejorar la calidad de vida de quienes habitan ahí.

Puerto Aysén.- Según el legislador, “nos reunimos con los vecinos del pasaje Griselda Gárate de Puerto Aysén. Destacamos la organización que han tenido para buscar ayuda para la regularización de un pasaje que está en zona rural, pero que hoy prácticamente está dentro de la ciudad, porque se trata de un sector que está prácticamente incorporado en la ciudad”.

“Al igual que este sector, hay otros que están en una situación similar, no sólo en Puerto Aysén, sino también en Coyhaique y otras ciudades. Para nosotros es fundamental que se genere un plan, un programa con financiamiento para la regularización de estos sectores, tomando en cuenta que ya están habitados, pero no tienen alcantarillado, agua potable, luz eléctrica. Todo lo han tenido que hacer de manera particular, pero hay recursos que no alcanzan para poder suplir la habilitación total de este sector”.

Calisto agregó que “estamos pidiendo el apoyo del Municipio, de Bienes Nacionales y también del Gobierno Regional, porque acá todos los sectores institucionales deben aportar para ir buscando una solución a los distintos lugares que se encuentran en esta situación”.

Por su parte, Constanza Bórquez, vecina del sector, aseguró “nosotros somos alrededor de 35 familias, que somos dueños, que compramos. Tenemos muchos problemas, no hay alcantarillado, la gente tiene fosas sépticas y debe pagar mucho cuando hay que limpiar, además de los malos olores. Tampoco hay luz. Estamos pidiendo ayuda al Municipio, porque ya llevamos cerca de 12 años viviendo acá”.

Finalmente, la vecina indicó que “menos mal ahora el camión de basura pasa pro dentro, pero necesitamos más ayuda y apoyo. Estamos formando un comité, necesitamos luz por un tema de seguridad. Estamos organizados, pero necesitamos apoyo. Se agradece que el diputado esté acá y nos tome en cuenta”.