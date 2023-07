La mañana del martes 25, el alcalde (s) de Aysén, Marco Coñuecar, se reunió con los dirigentes de los Asistentes de la Educación movilizados, quienes habían cortado la ruta que une Puerto Aysén con Puerto Chacabuco para visibilizar sus demandas. En la instancia, la autoridad comunal fue enfática en señalar que el municipio solidariza con los trabajadores de la Educación, y pidió al Gobierno una pronta solución para este conflicto.

Puerto Aysén.- La Asociación de Trabajadores de la Educación Municipal (ATEM) realizó diversas manifestaciones durante los días lunes 24 y martes 25, con la finalidad de exigir al Gobierno que sean considerados, a partir de 2024, en el beneficio de asignación de zona, demanda a la que las autoridades centrales aún no han dado respuesta. Por esta razón, es que le solicitaron al municipio que no se descuenten los días que se han movilizado de sus salarios.

Carla Wichmann, presidenta de la ATEM de Puerto Aysén, recalcó la buena disposición por parte de la autoridad comunal para apoyar sus demandas, indicando que “llegó el alcalde subrogante, quien aceptó que los dos días que no nos presentamos no fuesen descontados, mediante la firma y timbre de un documento”. De esta forma, se les garantizó a los funcionarios que sus salarios no se verían afectados producto de esta movilización.

Marco Coñuecar, alcalde (s) de Aysén en el momento en que ocurrió la manifestación, señaló que “como municipio estuvimos dialogando con nuestros asistentes de la educación para visibilizar su problema. Conversamos con la directiva del gremio y le manifestamos nuestro apoyo”, agregando que la institución “está del lado de quienes han trabajado durante años en el cuidado de nuestros hijos y estudiantes”.

Respecto del petitorio de la Asociación, Coñuecar agregó que “esperamos que se cumplan los compromisos del Gobierno para la entrega de la asignación de zona, porque creemos que es importante que se reconozca el trabajo de nuestra gente”, señalando que la Municipalidad entregará el apoyo necesario para conseguir el diálogo necesario con las autoridades centrales y resolver el conflicto.

Además, Coñuecar sostuvo una reunión durante la misma jornada con la senadora Ximena Órdenes, quien se encuentra trabajando junto a la Asociación a nivel nacional para ayudar en las gestiones necesarias con las autoridades del Gobierno para dar respuesta a las exigencias de los asistentes de la educación.

Se espera que durante los próximos días, parte de la directiva del gremio viaje a Santiago para sostener una reunión con las autoridades en el Ministerio de Hacienda, de forma tal que se dé respuesta a sus demandas.