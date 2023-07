Este próximo lunes no habrá clases, ya que, directivos del DEM, del liceo, profesores y estudiantes se reunirán con la Seremi de Educación, con la finalidad de plantear la posibilidad de acortar la jornada, a fin de que, los trabajos en la techumbre del establecimiento, no interfieran en el desarrollo normal de las clases.

Puerto Aysén.- Una serie de necesidades plantearon estudiantes y profesores del Liceo Politécnico de Puerto Aysén, a los directivos del establecimiento y del Departamento de Educación Municipal. La gran mayoría de las peticiones y las más urgentes, pasan por mejorar la calefacción del recinto y que la actual intervención a la cual está siendo sometido el liceo, no signifique mayores problemas para poder llevar a cabo las clases.

Esto último, es debido a un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y que se está ejecutando para mejorar precisamente el mal estado de la techumbre y la aislación térmica del establecimiento.

Ante la preocupante condición de bajas temperaturas y lo complejo que ha resultado mantener una buena calefacción en el liceo es que, los estudiantes y profesores realizaron este jueves una manifestación y en los diálogos con las autoridades del liceo y del DEM, se acordó efectuar una reunión este próximo lunes con la Seremi de Educación.

En el encuentro con la autoridad regional, esperan plantear la alternativa de acortar la jornada educativa, para que, de esta forma, los trabajos que se realizan en el liceo, no intervengan en el normal desarrollo de las clases. Así lo dio a conocer el director de educación municipal, Patricio Borquez.

“Hoy tuvimos una reunión con los profesores, les entregamos a ellos y también a los alumnos una respuesta al petitorio, el grueso de las demandas es relativamente fáciles de subsanar, porque tienen que ver con gestión interna del establecimiento educacional. Sin embargo, hay un punto en que objetivamente tenemos que conversar y que tiene que ver con las condiciones en las que se están desarrollando las clases producto de la intervención del establecimiento educacional, el cambio de techumbre. Como parte de este proyecto de más de 400 millones de pesos, que estaba pensado precisamente para mejorar las condiciones térmicas del liceo Politécnico, pero que, en medio de las intervenciones y las condiciones climáticas de la región ha hecho que se haga complejo el trabajo en esa unidad educativa. Por lo tanto, hay una propuesta de los profesores, que sobrepasa al departamento de educación y que tiene que ver con la Seremi de Educación, la cual fue invitada para este lunes donde vamos a tener una reunión”.

Para el día lunes 31 de julio, se suspenderán las clases en el liceo Politécnico, con la finalidad de trabajar con la Seremi de Educación, todos los alcances y opciones para acortar la jornada estudiantil, mientras se ejecutan las obras de mejoramiento. “En el establecimiento no hay clases ese día, porque vamos a estar en reunión con la Seremi de Educación trabajando en la propuesta, que básicamente busca acortar de manera transitoria la jornada escolar, mientras duren especialmente los trabajos en el patio techado, de tal manera que, pudiera funcionar el establecimiento de manera parcelada, ojalá, lo ideal, en la parte nueva, donde hoy está el centro de formación técnica. De esta forma, dejar disponible este sector que hoy está siendo intervenido del liceo Politécnico, para que rápidamente la empresa pueda avanzar en el cambio de techumbre y cerrado definitivo de esa infraestructura”.