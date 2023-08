Preocupación existe por la falta de mantención y cuidado de los espacios públicos, uno de ellos es, el cine municipal de Puerto Aysén, instalado en calle Esmeralda, en pleno centro de la porteña ciudad y que ya hace algunos años no ha sido utilizado para exhibir películas o para el desarrollo de alguna actividad cultural o educativa.

Aysén.- La ex Concejala de la comuna, María Inés Oyarzún, señaló sobre este tema, “creo que hoy es el pensamiento de muchos aiseninos, ya que, no hemos avanzado y al contrario hemos retrocedido. Estamos perdiendo cosas que son valiosas, uno de esos lugares que uno quiso, que tiene muy buenos recuerdos, es el cine municipal. De que ingresó este nuevo Alcalde el cine quedó abandonado, ninguna actividad se ha hecho a la fecha y me entero ahora último que está siendo utilizado para recibir reciclaje, donde se instalaron los puntos limpios dentro del cine municipal”.

Oyarzún recordaba que, en periodos anteriores, cuando ella fue parte del Concejo Municipal, se aprobó un importante proyecto que significó renovar todas las butacas del cine municipal de Aysén. “Me tocó en mi periodo de Concejal, el cambio de poco más de 400 butacas, se pusieron las más modernas que hay en la región y creo que el cine municipal era uno de los mejores cines dentro de la región. En este recinto se hacían las licenciaturas, en los aniversarios anteriores se presentaban obras de teatro, comedias, cantatas, varias actividades culturas. El cine contaba con una buena calefacción, tiene una excelente acústica, que es muy valioso hoy en día contar con aquello”.

Como ex autoridad, María Inés Oyarzún, lamentó que no se utilice un espacio tan importante como el cine municipal, “me da mucha pena que hoy no se utilice el cine, desconozco en qué condiciones esta y debido a que no se usa. Esto demuestra que hoy tenemos una autoridad que no tiene visión de futuro, lamentablemente vamos a perder ese patrimonio municipal, por eso, yo instó a los Concejales, yo también fue Concejala durante 12 años con un grupo bastante bueno de Concejales y nosotros estábamos metidos en todo, nos preguntábamos porque no se arreglaba esto y nunca negamos un peso para el cine. En esta época de invierno que tuvimos a los niños encerrados en nuestras casas mirando televisión, jugando play y otros aburridos, cuando los podíamos haber tenido aquí en el cine o quizás disponer del espacio para los grupos folclóricos, para dar un uso a este lugar”.

Hay espacios cerrados como también lugares abiertos a la comunidad, que estarían sufriendo el abandono y nula mantención, agregó la ex Concejala de Aysén. “A mí me da pena, sobretodo en este periodo corto que le queda a este Alcalde, esperamos que no se pierde otro patrimonio como es la casa de la cultura, que hoy se utiliza solo para reuniones. También decir que, existen otros lugares como laguna Los Coipos, un espacio destrozado, abandonado totalmente, un lugar que es muy visitado en verano y que se tiene que mantener”.

A raíz de este tipo de situaciones, María Inés Oyarzún, quiso rescatar el buen trabajo que está desarrollando la junta de vecinos del sector Villa Los Torreones km. 26, quienes se han hecho cargo del abandonado edificio donde funcionó la escuela del lugar. “La idea es hacer algo similar, entregar estos espacios a las organizaciones, lo mismo podría ocurrir con la escuela del kilómetro 20, ahí había un internado, un gimnasio, había tantas cosas, yo creo que el Alcalde lo puede entregar a la comunidad si no es capaz de hacer nada. Pero por favor, no se puede dejar que eso se destruya, se muera, a usted le queda un año y nada más, pero nosotros vamos a quedar acá, nosotros que queremos a esta ciudad, queremos que viva y no muera”.

Oyarzún, hizo finalmente un llamado a los Concejales a denunciar públicamente las situaciones que no están funcionando como corresponde y fiscalizar la gestión del Alcalde.