El evento buscó resaltar la participación y liderazgo de las mujeres en la industria acuícola, donde representan aproximadamente un tercio de la fuerza laboral y lideran emprendimientos.

Puerto Aysén.- Con el objetivo de destacar el papel que desempeñan en la industria salmonera, el programa PTI Desarrollo de Fiordos y Canales de Corfo Aysén, organizó el encuentro “Mujeres en la Acuicultura”, que contó con la presencia de más de 30 empresarias y lideresas del sector en Puerto Aysén.

La participación de las mujeres en la industria acuícola aporta diferentes perspectivas y enfoques, lo que puede conducir a una mayor innovación y creatividad en el desarrollo de productos y servicios. Asimismo, las mujeres pueden aportar habilidades y conocimientos únicos, enriqueciendo la diversidad de talentos en el sector.

Así lo indicó Felipe Rojas, Seremi de Economía, Fomento y Turismo, agregando que “es motivo de muchísima alegría participar de este Encuentro de Mujeres en Acuicultura, ya que instancias como estas relevan el rol de la mujer en el ecosistema de la industria y los proveedores del salmón, además de compartir experiencias y abrir nuevos caminos para promover el desarrollo de nuevas iniciativas. No es menor que el rol de la mujer en la acuicultura hoy represente cerca de 1/3 de la fuerza laboral, desde el ámbito del liderazgo, como así también en las plantas de proceso. Por tanto, este tipo de encuentros las reconocen como actoras gravitantes de esta actividad productiva, tan importante en nuestro territorio”.

EXPOSICIONES Y PANEL

El encuentro se dividió en dos momentos. Inició con las exposiciones de Lucía Alvarado de Plásticos Puelche y Violeta León de TRI Chile, quienes se enfocaron en el rol que deben cumplir las mujeres como empresarias proveedoras de la industria, las problemáticas que enfrentan en la tarea diaria de conciliar la vida familiar y laboral y las oportunidades que les brinda para su desarrollo profesional y económico.

Al respecto, Violeta León, de TRI Chile de Puerto Aysén, subrayó que “el participar de este encuentro de mujeres fue un privilegio, conocernos y reconocernos siempre es una experiencia de aprendizaje, más aún cuando los temas que se discuten son comunes. La convocatoria estuvo perfecta y espero que sigan surgiendo más encuentros y conversatorios, que tan necesarios son para las mujeres de nuestro país”.

Posteriormente, se desarrolló un panel de conversación de mujeres que lideran o administran empresas que proveen de servicios a la industria acuícola en Aysén, en el que participaron Katia Inostroza Inostroza de Gerenta de Pesca Aysén; Jenny Bórquez Velozo, gerenta de Redes de Aysén; Mery Leal Vargas, GL Robótica Submarina y Gladys Guaquin Herrera, administradora de la empresa MEIN.

Al respecto Jenny Bórquez Velozo, gerenta de Redes de Aysén, señaló estar “felizmente sorprendida de los resultados de la actividad. Creo que el hecho de compartir nuestras experiencias, escucharnos como mujeres, madres y trabajadoras nos da la gran oportunidad de ver que no estamos solas, que tenemos realidades muy parecidas y que podemos generar sinergia entre nosotras. Abrirnos paso en un mundo mayoritariamente masculino no ha sido fácil, pero no es imposible y conocer las experiencias de las demás es muy enriquecedor. La actividad se desarrolló en un ambiente muy distendido y humano lo que permitió que no solo las expositoras contaran sus experiencias. Fue un momento muy grato de compartir”.

Asimismo, Mery Leal Vergas, gerenta de GL Robótica Submarina, indicó que el encuentro “me pareció super potente. Cada una en su rol dentro de la industria, escuchar a mujeres emprendedoras como han crecido es sumamente motivador. El encuentro fue entretenido, dinámico y dio pie para escucharnos, un conversatorio muy power, agradecida de la invitación y de la coordinación”.

Por su parte, Gladys Guaquin Herrera, Administradora de MEIN, empresa de mantención de estructuras industriales de plantas de proceso, enfatizó que “este encuentro de mujeres ha sido de gran importancia, ya que revela el rol de la mujer en el ámbito empresarial, y de cómo ser resilientes antes las adversidades que se presentan. Como también, lo que implica ser madre, esposa, hermana, amiga a la vez. Muchas mujeres han hecho el bien, más tú la sobrepasas a todas”.

Finalmente, Ismael Infante Crocco, gerente del PTI Fiordos y Canales, hizo hincapié en que la participación de más mujeres en la industria acuícola es fundamental para promover la igualdad de género, fomentar la diversidad y la innovación, así como para empoderar económicamente a las mujeres y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades. “En la industria acuícola de Aysén, las mujeres han aumentado su participación en diversos roles y niveles. Aunque existen desafíos de equidad de género, es importante promover su liderazgo y garantizar condiciones laborales justas. La participación de las mujeres es crucial para la igualdad de oportunidades, romper estereotipos, fomentar la inclusión y promover la innovación. Además, su participación enriquece la diversidad de talentos y contribuye a su empoderamiento económico. Esto beneficia a sus familias, comunidades y genera empleo y desarrollo”.

Esta actividad, se suma a la agenda de trabajo de cierre del Programa Territorial Integrado Desarrollo de Fiordos y Canales de Corfo, apoyado por el Gobierno Regional de Aysén, que ha buscado fortalecer la competitividad y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas proveedoras de servicios de la industria acuícola en la región.