Valoran trabajo con la comunidad y avances en las mejoras de atención en salud, durante la gestión de la doctora Milenka Adofacci

Puerto Aysen.- Molestia existe en dirigentas sociales de Puerto Aysén, por lo que sería la inminente salida del cargo de directora del Cesfam, de la doctora Milenka Adofacci, quien generó una serie de cambios positivos en atención para los usuarios y que hasta el día de hoy habían sido muy buen evaluados.

Agenda de horas en los sectores y poblaciones de Aysén, impidiendo así que, muchas personas concurran al centro asistencial a las 5 o 6 de la mañana para poder alcanzar una atención médica, habilitación de espacios y servicios que estaban abandonados, como la clínica dental móvil, entre otras acciones.

A lo anterior, se suma la buena coordinación con los dirigentes sociales, quienes vieron en la doctora Adofacci, una profesional cercana, diligente y que no anteponía un rol político a lo realmente importante que es la atención en salud de la comunidad.

“La señora Milenka hizo un trabajo en bien de la comunidad, dejó la vara muy alta con todo lo que es el trabajo de servicio para los usuarios, que no tenían que llegar a las 5 de la mañana a pedir ficha, se ordenó un poco lo que era los niños, los postrados y lo otro es que, se hizo un trabajo social de salir a las juntas de vecinos para recibir las horas, algo que por años se había pedido y no lo habíamos logrado”, señaló inicialmente Rosa Chávez, ex dirigenta vecinal e integrante de varias organizaciones de Puerto Aysén.

Rosa Chávez, mencionó también que, al interior del Cesfam, habría molestado mucho que sea Milenka Adofacci, quien estaba a cargo de la dirección del recinto. “Yo sé que el trabajo que hizo esta señora no les gusto a muchos funcionarios o tal vez a unos pocos, porque tenemos que decir también que, hay funcionarios muy buenos dentro del Cesfam, pero que lamentablemente le han cargado la mano hoy día y los tienen muy cansados y hay otros que solo esperan el mes de sueldo. Por ello, nosotros estamos haciendo un trabajo muy responsable, que es, juntar firmas de toda esa mayoría de personas que hoy no representamos a ningún partido político, ya que, a mí me llamaron diciéndome porque defendía a una comunista. Yo tengo que decir hoy día que yo trabajo independiente cien por ciento y hoy me debo a un trabajo con la comunidad, cuando se le entregan beneficios a la comunidad yo me alegro y es lo que hizo esta señora”.

La ex dirigenta vecinal de Puerto Aysén fue clara y directa en enviar un mensaje a todas las autoridades del sector salud, a tomar en cuenta el reclamo de la ciudadanía, algo que, harán llegar de manera formal mediante un documento con las firmas de la comunidad.

“Aquí estamos con la dirigenta de la agrupación de fibromialgia, también hay gente que va a cooperar con sus firmas desde los comités de viviendas y de distintas organizaciones, donde vamos a levantar un documento para hacerles llegar a todos quienes están los estamentos públicos y que hoy están sentados en esos puestos, que esperamos y les hacemos un llamado a que sean responsables, que trabajen para la comunidad, no para los partidos políticos, que lamentablemente ya no nos aportan nada al servicio de la comunidad”.

Rosa Chávez, también hizo un llamado a los médicos que actualmente trabajan en el servicio público en Puerto Aysén. “Hoy los médicos tienen que hacer un total de horas trabajadas, todo eso lo vamos a llevar a que, si no se está dando, lo vamos a denunciar públicamente porque ya está bueno. Yo los llamo a que sean serviciales, a que usen su ética que un día firmaron y que luchemos para que se de este trabajo que la señora Milenka estaba impulsando y por cierto ella tiene que mantener su puesto, porque ella ha hecho un trabajo para la comunidad”.

Por su parte, Francisca Ronda, presidenta de la fundación fibromialgia, dolor crónico y terapias complementarias de la región de Aysén, manifestó que, “me sumo a las palabras de Rosita, ya que, como dirigentes sociales nosotros estamos trabajando por la comunidad.

Yo estoy hablando como persona, como ciudadana, como paciente y nuestros usuarios de fibromialgia y dolor crónico están también siendo afectados con estos cambios administrativos y estas peleas políticas que están ocurriendo al interior del Cesfam. Si bien nosotros estamos apoyando a la doctora Milenka Adofacci, lejos de que esto sea algo político, nosotros la estamos apoyando porque ha hecho una buena gestión, que nosotros como agrupación fuimos beneficiados, así mismo, el grupo TEA, el grupo PRAIS y que por ley teníamos que estar dentro de los grupos prioritarios”.

Pero lamentablemente en los últimos días y raíz de que la doctora Adofacci se encuentra con licencia, en el Cesfam les habrían quitado un beneficio a los integrantes de la fundación fibromialgia y dolor crónico, añadió Francisca Ronda.

“Y nos encontramos que la semana pasada habían sacado un cartel Minsal por discapacidad, o sea, además, nos sacaron algo que era un acuerdo que teníamos con el doctor Cesar Reguero y después cuando llegó la nueva directora se mantuvieron los acuerdos escritos, con actas, además, respaldados por la ley de fibromialgia y dolor crónico, sobre un trato preferente. Y nos encontramos con que la directora sale con licencia y las personas que quedan subrogando, que quedan como suplente, no respetan estos acuerdos”.

Por último, la dirigenta, dijo que, “ahora, la motivación para reunir firmas es porque, necesitamos que el servicio de salud se ponga las pilas. No depende el Cesfam del Municipio como en otras regiones y depende del Servicio de Salud, hasta el momento no nos han contestado un correo, solamente nos volvieron a pedir un nuevo listado, que ya lo habíamos enviado, con los pacientes de fibromialgia, ya que, nos están exigiendo carnet o certificado, para que nos vuelvan a incluir en el grupo prioritario de las tres de la tarde.

Con el frio que hace, para quienes tenemos dolor crónico nos afecta más en la mañana, por ejemplo, pacientes con fibromialgia que tengan cáncer, pacientes que además sean adultos mayores, que tengan otras enfermedades crónicas asociadas y el frio obviamente le incrementa aún más el dolor, sobre todo a tempranas horas de la mañana”, puntualizó.